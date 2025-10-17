乃木坂46・櫻坂46・日向坂46の新期生が集結！『新参者 二〇二五』キービジュアルが公開 | RBB TODAY

11月8日から11月30日まで、東急歌舞伎町タワーにて、坂道シリーズ3グループの新期生による大型コラボ企画「新参者 二〇二五 in TOKYU KABUKICHO TOWER」が開催される。同企画は、乃木坂46六期生、櫻坂46四期生、日向坂46五期生のデビューイヤーを盛り上げるための特別な取り組みとなっている。

キービジュアルは、多様な文化や人々が行き交う新宿から「坂道シリーズの新期生たちが、日本中、そして世界へ大きく羽ばたいて欲しい」という願いを込め、現代日本のイラストカルチャーとミックス。イラストは、カチナツミ氏（乃木坂46背景）、456氏（櫻坂46背景）、仮名井氏（日向坂46背景）の3名が描き下ろした。

コピー「突きぬけろ、私。」

コピー「突き抜けろ、私。」には、アイドルとして歩み始めた新期生たちが、期待も不安も迷いも飛び越えていけるようにという想いが込められている。あわせて、今回は新期生メンバー全員のソロコピーも展開し、それぞれの想いを表現する。

メインのライブ公演に先駆け、11月1日からはオリジナルグッズやコラボフードの販売、館内装飾などがスタートする。

グッズラインナップ

5階の特設ブースでは「新参者 二〇二五」オリジナルグッズを販売。描き下ろしイラストを用いたグッズや、電車内広告で使用されたデザインのポスター、ステッカーなど、本企画ならではのアイテムを揃える。さらに、フォトスポットや新期生たちの個性と軌跡が見られるパネルも設置される。

乃木坂46 桃のホイップパンケーキ／1,869円（税込）櫻坂46 フォンダンショコラ／1,869円（税込）日向坂46 ジャーマンポテトチャーハン／1,539円（税込）

NOGI ホイップソーダ／1,319円（税込）SAKURA ホイップソーダ／1,319円（税込）HINATA ホイップソーダ／1,319円（税込）

コラボフード「新参者 二〇二五 with Collaboration foods」では、3グループの新期生をイメージしたメニューを提供。対象店舗は2階「新宿カブキhall～歌舞伎横丁」、3階「namco TOKYO」、6階「THEATER MILANO-Za」、17階「JAM17 GELATERIA」の4店舗。コラボフードを1品注文するごとに「オリジナルメンバーソロ絵柄カード」がランダムで1枚プレゼントされる。

フォトスポット、パネルセクション

館内装飾では、施設内の様々な箇所を新参者たちがジャック。キービジュアルのパネル展示や、新期生のMV、パフォーマンス映像などが放映され、フォトスポットとしても楽しめる。

ライブ公演「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」は、11月8日から30日まで開催。乃木坂46六期生、櫻坂46四期生、日向坂46五期生が、各グループ10公演ずつのワンマンライブに挑む。

また、11月16日から30日には、本公演の一部を東急歌舞伎町タワー内の「109シネマズプレミアム新宿」のほか、「109シネマズ」の二子玉川、グランベリーパーク、箕面、広島の各館でライブビューイング応援上映として実施する。

さらに、開催を記念して、東急東横線と東急田園都市線では、車内広告を「新参者 二〇二五」のビジュアルやメンバーのソロコピーでジャックした特別電車を運行。東横線は10月19日から、田園都市線は10月22日から、それぞれ1か月程度の運行を予定している。