日向坂46・竹内希来里ら8人の“ハタチ”の美女登場！20歳前後のアイドルたちに焦点を当てたフォトブックが26日発売 | RBB TODAY

12月26日、20歳前後のアイドルたちに焦点を当てたフォトブック「20±SWEET[トゥエンティ・スウィート] 2026 JANUARY」が発売される。今回は同誌の第1弾ラインナップとして8人の登場が公開された。

1月28日に16thシングル『クリフハンガー』をリリースする日向坂46からは、四期生の同級生コンビである竹内希来里と宮地すみれが登場する。竹内は洗練されたビジュアルにフォーカスし、20歳の姿をテーマに撮影。振袖は夕暮れ時の河川敷で、洋服はワインレッドの衣装にデコ出しのスタイルで収めた。 宮地は千葉県の農園など自然豊かなロケーションで撮影。振袖姿でのみかん狩りや、メンズライクなパーカー姿など、様々な表情のグラビアとなっている。

日向坂46・竹内希来里「20±SWEET[トゥエンティ・スウィート] 2026 JANUARY」（東京ニュース通信社刊）撮影／藤本和典

日向坂46・宮地すみれ「20±SWEET[トゥエンティ・スウィート] 2026 JANUARY」（東京ニュース通信社刊）撮影／野口花梨

12月16日・17日に「Buddies感謝祭 2025 EX」を開催する櫻坂46からは、三期生の遠藤理子、谷口愛季、四期生の稲熊ひな、山川宇衣の4人が登場する。 遠藤は相模湖で撮影を行い、湖面の光を背にした晴れ姿を披露している。

櫻坂46・遠藤理子「20±SWEET[トゥエンティ・スウィート] 2026 JANUARY」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU

櫻坂46・谷口愛季「20±SWEET[トゥエンティ・スウィート] 2026 JANUARY」（東京ニュース通信社刊）撮影／高橋慶佑

櫻坂46・稲熊ひな「20±SWEET[トゥエンティ・スウィート] 2026 JANUARY」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU

櫻坂46・山川宇衣「20±SWEET[トゥエンティ・スウィート] 2026 JANUARY」（東京ニュース通信社刊）撮影／ImaTatsu

谷口は近代建築での撮影のほか、和菓子屋でかき氷を食べる姿などが収められている。 稲熊は浅草を舞台に白の振袖を着用。遊園地での射的や食べ歩きなど、散策を楽しむ様子を撮影した。 楽曲「Alter ego」でセンターを務める山川は、紅葉のある公園にて撮影。黄色と茶色の振袖姿や、ピンクのニットを着用した洋服パートが収録されている。

12月4日から4日間、結成20周年記念ライブ「AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館 ~ あの頃、青春でした。これから、青春です ~」を開催するAKB48からは、19期研究生の花田藍衣が登場。 下町を撮影場所とし、壁画のある銭湯や商店街での様子を収録している。

AKB48・花田藍衣「20±SWEET[トゥエンティ・スウィート] 2026 JANUARY」（東京ニュース通信社刊）撮影／佐藤佑一

12月17日に7thシングル『あれはフェアリー』をリリースする僕が見たかった青空からは、吉本此那が登場。 前髪かき上げスタイルで、赤い振袖を着用したカットが掲載される。また、洋服衣装では出店で唐揚げを食べたり、夕暮れ時にスワンボートに乗ったりする様子など、親近感のある一面も収められている。

僕が見たかった青空・吉本此那「20±SWEET[トゥエンティ・スウィート] 2026 JANUARY」（東京ニュース通信社刊）撮影／神藤剛

購入者特典として、対象法人での購入者にポストカードを1枚プレゼントする。また、2025年12月2日17時から2026年1月30日23時59分までの購入者から抽選で、特典1種につき5名に直筆サイン入りポストカードを追加でプレゼントする。購入する法人によって特典絵柄が異なる。 セブンネットショッピングでは花田藍衣と吉本此那のポストカードから選択可能。ローソンエンタテインメント(WEBのみ)では竹内希来里、宮地すみれ、遠藤理子、谷口愛季、稲熊ひな、山川宇衣の6種類から選択できる。