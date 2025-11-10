 櫻坂46、『そこ曲がったら、櫻坂?』映像作品第3弾が発売決定！2021年の懐かしい企画も収録 | RBB TODAY
櫻坂46、『そこ曲がったら、櫻坂?』映像作品第3弾が発売決定！2021年の懐かしい企画も収録

　12月10日、櫻坂46の冠バラエティ番組『そこ曲がったら、櫻坂?』（テレビ東京）のBlu-ray第三弾5タイトルがリリースされる。

　同番組の映像作品第三弾は、視聴者から好評だった放送回を中心にメンバーにフォーカスしたタイトルで構成されている。今回は「大園玲編・守屋麗奈編・的野美青編・山下瞳月編・卒業生編」の計5タイトルとなる。

　ファンにとって懐かしい2021年の企画から、2023年に加わった三期生の活躍、そして今年2025年にOAされた企画まで、メンバーの個性を様々な企画から堪能できる作品となっている。本編に加え、未公開シーンやメンバーによる副音声オーディオコメンタリーも収録される。

　各タイトルの価格は6,600円（税込）で、初回仕様限定盤には共通封入特典として応募特典シリアルナンバーが封入される。

　櫻坂46は、10月29日にリリースした13thシングル『Unhappy birthday 構文』が2025年を代表するヒットとなるなど勢いに乗っており、来年4月には国立競技場での「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」も控えている。グループの魅力が詰まった本作は、メンバーの新たな一面を再発見する機会となりそうだ。


