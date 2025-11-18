櫻坂46・田村保乃＆村井優が初表紙！“姉妹”をテーマに美しすぎる2ショットを披露 | RBB TODAY

18日に発売された『週刊FLASH』（光文社）の最新合併号に、櫻坂46の田村保乃と村井優が表紙・巻頭で初登場している。

巻頭グラビアは「姉妹」をテーマに撮影され、全10ページにわたり二人の親密さが伝わるカットが掲載されている。誌面に収録されたカットでは、柔らかな自然光が差し込む窓辺で、レースがあしらわれた上品な衣装に身を包んだ二人が並び立つ。淡いピンクのプリーツスカートを纏った村井と、爽やかなブルーの衣装を着た田村が、カーテン越しに透明感あふれる表情を見せている。インタビューでは、互いの存在の大切さやメンバーへの思いについて明かしている。

田村は大阪府出身の27歳。二期生としてグループを支えつつ、美容雑誌『VOCE』（講談社）のレギュラーモデルを務めるなど、個人としてもマルチに活躍中だ。村井は東京都出身の21歳。三期生として加入し、10月発売の13thシングル『Unhappy birthday構文』では表題曲の初センターに抜擢され、大きな注目を集めている。

同誌の付録には、二人の「B3特大両面ポスター」が封入される。