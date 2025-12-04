 「かわいいパーカー」広瀬すず、インスタ投稿写真にファン「すごいお似合い」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

「かわいいパーカー」広瀬すず、インスタ投稿写真にファン「すごいお似合い」

エンタメ その他
注目記事
広瀬すず【撮影：浜瀬将樹】
  • 広瀬すず【撮影：浜瀬将樹】

　女優の広瀬すずが4日、自身のインスタグラムを更新。ルイ・ヴィトンのパーカーを着用したプライベート感あふれるショットを公開した。


水は海に向かって流れる

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
広瀬すず　１０周年記念写真集　レジャー・トレジャー
￥3,465
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

　広瀬は「かわいいパーカー。最近のオキニ」とコメントを添え、ルイ・ヴィトンの公式アカウントをメンションして写真を投稿した。投稿された写真は、フロントに宇宙服を着た猫やロケット、惑星などが手書き風のタッチで描かれた、遊び心あふれるグレーのパーカー姿。髪を後ろでまとめ、横顔を見せたクールな表情や、少し俯き加減のアンニュイな雰囲気を見せるカットなどが公開された。

　さらに、目を細めてくしゃっと笑うブレ感が自然体な笑顔のショットに加え、パーカーのフードをすっぽりと被り、紐をきゅっと絞って顔だけを出した状態であどけなくカメラを見つめる姿も。クールな表情からお茶目な姿まで、様々な表情を見せている。

　この投稿に対し、ファンからは「すごいお似合い」「かわいー！こういう写真あげてくれるの本当にうれしい」「世界一可愛いだいすきです」「パーカーより着てる人が可愛い」「フードを被ったの可愛いすぎて滅」といった絶賛の声が寄せられている。

※広瀬すずがパーカーを着用した投稿（広瀬すずの公式インスタグラムより）


広瀬すず、「ちはやふる」は青春！部活のような撮影現場だった | RBB TODAY
画像
広瀬すずは映画『ちはやふる』の撮影現場を青春の部活動のように楽しいと語り、感動もあった。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/08/236211.html続きを読む »

広瀬すず、母から思わぬクレーム「そろそろください」 | RBB TODAY
画像
広瀬すずは母親と仲良く、仕事やプライベートで距離感が良好。母からの絵のリクエストもあり、関係性の深さを語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/08/236213.html続きを読む »
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top