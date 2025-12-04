「かわいいパーカー」広瀬すず、インスタ投稿写真にファン「すごいお似合い」 | RBB TODAY

女優の広瀬すずが4日、自身のインスタグラムを更新。ルイ・ヴィトンのパーカーを着用したプライベート感あふれるショットを公開した。

広瀬は「かわいいパーカー。最近のオキニ」とコメントを添え、ルイ・ヴィトンの公式アカウントをメンションして写真を投稿した。投稿された写真は、フロントに宇宙服を着た猫やロケット、惑星などが手書き風のタッチで描かれた、遊び心あふれるグレーのパーカー姿。髪を後ろでまとめ、横顔を見せたクールな表情や、少し俯き加減のアンニュイな雰囲気を見せるカットなどが公開された。

さらに、目を細めてくしゃっと笑うブレ感が自然体な笑顔のショットに加え、パーカーのフードをすっぽりと被り、紐をきゅっと絞って顔だけを出した状態であどけなくカメラを見つめる姿も。クールな表情からお茶目な姿まで、様々な表情を見せている。

この投稿に対し、ファンからは「すごいお似合い」「かわいー！こういう写真あげてくれるの本当にうれしい」「世界一可愛いだいすきです」「パーカーより着てる人が可愛い」「フードを被ったの可愛いすぎて滅」といった絶賛の声が寄せられている。

※広瀬すずがパーカーを着用した投稿（広瀬すずの公式インスタグラムより）