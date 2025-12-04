 2025年最もTV番組に出演した芸能人は？ | RBB TODAY
2025年最もTV番組に出演した芸能人は？

「2025 年 TV 番組出演ランキング」（株式会社エム・データ）
　エム・データは、2025年1月1日から11月30日までに東京地区地上波キー局で放送されたTV番組の出演者を集計した「2025年TV番組出演ランキング」を発表した。


　総合トップは2024年に続き、ハライチの澤部佑が獲得し連覇を達成した。全局マルチ出演ランキングでも1位となり、総合トップとの二冠を達成している。2024年と比較すると、1位から4位までは変動がなく、人気の高さが継続している。その中で、南海キャンディーズの山里亮太が5位に浮上した。山里は全局マルチ出演ランキングでも2位にランクインしている。

　急上昇ランキングでは、連続テレビ小説「あんぱん」に出演した今田美桜と北村匠海がトップとなった。その他、2025年に躍進した河合優実や、猪俣周杜（timelesz）らがランクインしている。

急上昇ランキング「2025 年 TV 番組出演ランキング」（株式会社エム・データ）

　ランキングは、NHK総合、日本テレビ、テレビ朝日、TBS、テレビ東京、フジテレビで放送されたTV番組にレギュラー出演、ゲスト出演した人物を対象に、放送回数を集計したものだ。カテゴリ別では、お笑い、俳優、モデル・タレント・アイドル・音楽・その他、アナウンサー・キャスターの各部門でランキングが発表されている。


《アルファ村上》

