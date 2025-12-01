乃木坂46・6期生による『新参者』が完結！瀬戸口心月「この6期生ならどんな坂も登っていける」 | RBB TODAY

11月30日、乃木坂46 6期生による単独公演「新参者 二○二五 Live at THEATER MILANO-Za」が千秋楽を迎えた。同公演は坂道グループと東急歌舞伎町タワーとのコラボレーション企画で、乃木坂46 6期生、日向坂46 五期生、櫻坂46 四期生が各10公演を実施したものだ。

休業中の小津玲奈を除く10名で臨んだ乃木坂46 6期生は、瀬戸口心月が「1曲目はペンライトを消してお楽しみください」とアナウンスしてからステージに登場。会場が暗転すると、限られた照明の中で「君の名は希望」を歌い始め、観客は10人の美しいハーモニーにじっくりと耳を傾けた。

乃木坂46・6期生「新参者二〇二五 Live at THEATER MILANO-Za」カメラ：鈴木健太(KENTA Inc.)

乃木坂46・6期生「新参者二〇二五 Live at THEATER MILANO-Za」カメラ：鈴木健太(KENTA Inc.)

乃木坂46・6期生「新参者二〇二五 Live at THEATER MILANO-Za」カメラ：鈴木健太(KENTA Inc.)

増田三莉音の「ここから始まる6期生の物語。皆さん、最後まで見届けてください」というメッセージとともに、「制服のマネキン」で会場の熱気は急上昇。続く「走れ! Bicycle」では愛宕心響をセンターに迎え、初期の乃木坂46を彷彿とさせるフレッシュさでフロアを温めた。

乃木坂46・6期生「新参者二〇二五 Live at THEATER MILANO-Za」カメラ：鈴木健太(KENTA Inc.)

乃木坂46・6期生「新参者二〇二五 Live at THEATER MILANO-Za」カメラ：鈴木健太(KENTA Inc.)

乃木坂46・6期生「新参者二〇二五 Live at THEATER MILANO-Za」カメラ：鈴木健太(KENTA Inc.)

最初のMCでは、矢田萌華が「初日に『6期生が入ってきたから大丈夫だ、と皆さんにも先輩方にも思ってもらえるように成長していきます』と言ったんですけど、この10人で支え合いながら成長してきたので、今日のパフォーマンスにすべてをぶつけて、『やっぱり6期生最高だよ』と思ってもらえるように、最後まで頑張ります!」と力強く宣言。一方で、増田は「今日は外が寒いと思うんですけど、この会場は冬なんかに匹敵しないぐらい温かくしていきたいなと思うので、みんなで頑張ろうね」と独特のワードセンスで場を和ませた。

ライブは6期生のデビュー曲「タイムリミット片想い」で再開。続く「なぜ僕たちは走るのか?」で会場の盛り上がりがさらに高まると、瀬戸口をはじめとする10人は笑顔を振り撒きながら全力のパフォーマンスを届けた。期別曲ブロックでは、海邉朱莉が「いつかできるから今日できる」をソロ歌唱。深みのある歌声で壮大な楽曲を丁寧に歌い紡いだ。歌い終えた海邉が「今を大切に、信じていてください」とメッセージを残すと、続いて5人ずつに分かれ、3期生楽曲「未来の答え」、4期生楽曲「キスの手裏剣」を披露。再び10人が勢揃いすると、川端晃菜をセンターに据えた5期生楽曲「いつの日にか、あの歌を…」を歌唱した。

乃木坂46・6期生「新参者二〇二五 Live at THEATER MILANO-Za」カメラ：鈴木健太(KENTA Inc.)

乃木坂46・6期生「新参者二〇二五 Live at THEATER MILANO-Za」カメラ：鈴木健太(KENTA Inc.)

乃木坂46・6期生「新参者二〇二五 Live at THEATER MILANO-Za」カメラ：鈴木健太(KENTA Inc.)

その後、瀬戸口が「次に披露する曲は、私たち6期生が乃木坂46に入って初めて覚えた楽曲です。私たち11人を、ずっと見ていてください」と告げ、代表曲のひとつ「シンクロニシティ」を華麗にパフォーマンスした。ライブ終盤では、大越ひなのセンターに迎えた「ごめんねFingers crossed」でクールな側面を打ち出し、矢田が中心に立つ「Same numbers」へとつなげた。そして、メンバーが横1列に並び深々とお辞儀をすると、「きっかけ」へと突入。1人ひとりが胸に抱える思いを発露するように紡がれる歌声は、会場を彩り豊かに染め上げた。

乃木坂46・6期生「新参者二〇二五 Live at THEATER MILANO-Za」カメラ：鈴木健太(KENTA Inc.)

乃木坂46・6期生「新参者二〇二五 Live at THEATER MILANO-Za」カメラ：鈴木健太(KENTA Inc.)

乃木坂46・6期生「新参者二〇二五 Live at THEATER MILANO-Za」カメラ：鈴木健太(KENTA Inc.)

本編ラストナンバーの前、森平麗心が「私たち6期生は大好きな乃木坂の曲を、1つひとつ大切に披露させていただいてきました。この期間は6期生で励まし合って、どんなにつらいことがあっても全員で、小津ちゃんの分も一緒に頑張ってきました。そして、この『新参者』を通してもっと乃木坂46が大好きになりました」と現在の心境を吐露。観客を煽ってから「市営ダンスホール」へ突入し、アッパーなビートに乗せたダイナミックなダンスで観る者を魅了して本編を終えた。

「裸足でSummer」から始まったアンコールでは、一部メンバーがバルコニー席に登場するサプライズも用意された。「あらかじめ語られるロマンス」でさらに一体感を高めると、瀬戸口・矢田がダブルセンターを務める最新シングル曲「ビリヤニ」の6期生バージョンを初披露。客席はこの日最高潮の盛り上がりを見せ、千秋楽に相応しい熱気に包まれた。瀬戸口が「6期生のみんな、ここまで一緒に走り抜けてくれてありがとう!」と同期に感謝を伝えつつ、「今日で『新参者』はひと区切りとなるんですけど、この期間でこの6期生と一緒ならどんな坂も登っていけそうだなと思えました」と語ると、「乃木坂の詩」で会場を紫一色に染めてエンディングへ。森平の「6期生はまだまだ成長していけると思うので、乃木坂46というグループの一員として貢献できるような人間になって、もっと坂道を登っていきたいと思います」という挨拶とともに、10人は満面の笑みでステージを去った。

予定していた演目をすべて終えても「乃木坂46コール」は鳴り止まず、ダブルアンコールへ。再度ステージに登場した6期生は、最後に「なぜ僕たちは走るのか?」をプレゼントし、10公演完走の喜びをファンと分かち合った。矢田が「ダブルアンコールをもらえると思っていなくて。それだけ私たちの『新参者』公演を楽しんでもらって、もう1回観たいと思ってもらえたことがすごく嬉しかったです」と感謝を伝えると、最後は瀬戸口の合図で「突き抜けたぞ!」「6期生!」と全員で叫び、約1ヶ月にわたる公演は幕を閉じた。