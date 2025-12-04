乃木坂46、5thアルバムのドレッシーな新ビジュアルが公開！特典映像の内容も決定 | RBB TODAY

2026年1月14日(水)に発売する乃木坂46の5thアルバム「My respect」の新ビジュアルが公開された。また、同アルバムに収録される特典映像の内容も公開となった。

メンバーの卒業を経て、2026年は新体制となって迎える乃木坂46。最新アーティスト写真では、メンバーがドレッシーな姿で並んでいる姿が印象的だ。同アルバムでは、2014年の初開催から今回で10回目の記念公演となった明治神宮野球場でのライブ公演「真夏の全国ツアー2025」の最終日の模様が完全生産限定盤にはフルボリュームで収録される。初回生産限定盤TYPE-AからTYPE-Cには、DAY1からDAY3の日替わりパートが特選集としてそれぞれ収録となる。