乃木坂46、5thアルバムのドレッシーな新ビジュアルが公開！特典映像の内容も決定 | RBB TODAY

乃木坂46、5thアルバムのドレッシーな新ビジュアルが公開！特典映像の内容も決定

乃木坂46 5thアルバム「My respect」の新ビジュアル
　2026年1月14日(水)に発売する乃木坂46の5thアルバム「My respect」の新ビジュアルが公開された。また、同アルバムに収録される特典映像の内容も公開となった。

　メンバーの卒業を経て、2026年は新体制となって迎える乃木坂46。最新アーティスト写真では、メンバーがドレッシーな姿で並んでいる姿が印象的だ。同アルバムでは、2014年の初開催から今回で10回目の記念公演となった明治神宮野球場でのライブ公演「真夏の全国ツアー2025」の最終日の模様が完全生産限定盤にはフルボリュームで収録される。初回生産限定盤TYPE-AからTYPE-Cには、DAY1からDAY3の日替わりパートが特選集としてそれぞれ収録となる。


乃木坂46・井上和が“ねこなぎ”に!?「かわいいの極み」とファンメロメロ… | RBB TODAY
画像
「かわいいの極み」「誰もが幸せになる動画」などの反響が寄せられているのは、3月2日に更新された乃木坂46・井上和の1st写真集公式X（旧Twitter）。井上がキュートな猫に扮した「＃ねこなぎ」動画が注目を集めている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/03/03/226897.html続きを読む »

乃木坂46、40thシングル『ビリヤニ』MV公開！初選抜＆初センターの矢田萌華「重圧をずっと感じて」 | RBB TODAY
画像
乃木坂46の新曲「ビリヤニ」のMVが公開され、矢田萌華は初センターの重圧を乗り越えた。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/07/239231.html続きを読む »
《アルファ村上》

