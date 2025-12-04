 『NHK紅白歌合戦』副音声の司会に決定のダイアン「こんなすごい話がきてびっくりしました」 | RBB TODAY
『NHK紅白歌合戦』副音声の司会に決定のダイアン「こんなすごい話がきてびっくりしました」

エンタメ 音楽
　12月31日より放送される第76回NHK紅白歌合戦の副音声「紅白ウラトークチャンネル」の司会が発表された。副音声の司会は、バラエティー番組を中心に活躍するダイアンの二人と、「サタデーウオッチ9」でキャスターを務める林田理沙アナウンサーが担当する。「紅白ウラトークチャンネル」では、主音声では伝えきれない出場歌手の魅力や舞台裏の情報など、NHKホール客席内の実況席から生放送で届ける。


ダイアン

　ダイアンの津田篤宏は「今年の紅白歌合戦も家でゆっくり見ようと思ってたところ、こんなすごい話がきてびっくりしました!こんな経験なかなかできることじゃないのでめちゃくちゃ嬉しいです!ごいごいすーな紅白歌合戦をすーすすー!いやすー!な紅白歌合戦になるよう精一杯頑張ります!ぜひご一緒に!」とコメント。

　ユースケは「なんと2025年の紅白歌合戦のウラトークをやらせていただくことになりました。びっくりしてます、あの国民的行事の紅白に少しですが出ます、多分。最高の締めくくり。大みそかの紅白歌合戦よろしくお願いします!」と意気込みを語った。

ささき よしふみ（佐々木 芳史）

　ラジオ司会は、「新・BS日本のうた」の司会を務める佐々木芳史アナウンサーと、「はやウタ」の司会、「ひむバス」のバスガイドを務める宮崎あずさアナウンサーに決定した。

ピンキーとキラーズ
山本リンダ

　第76回NHK紅白歌合戦は12月31日午後7時20分から11時45分まで総合テレビで生放送される。


《アルファ村上》

