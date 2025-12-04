神田愛花、キスシーンに持論！「嫉妬しちゃうかも」 | RBB TODAY

4日、フリーアナウンサーの神田愛花がMCを務めるフジテレビ系『ぽかぽか』に出演し、パートナーのキスシーンに対する持論を展開。ツッコミを受ける一幕があった。

この日は女優の橋本マナミをゲストに迎え、結婚時のエピソードについて語っていた。2019年11月に一般男性との結婚を発表した橋本は、結婚前に夫に「（女優業は）キスシーンや濡れ場があるけど大丈夫か」を確認してから結婚したという。これに対し神田は「自分のしているお仕事にリスペクト持ってほしい」と共感し、「築き上げてきての今があるので、それをひっくるめて好きになってほしいってことですよね」と、橋本の思いを代弁した。

しかし、MCのハライチ・澤部佑から「ご主人のキスシーンとかあったら大丈夫？」と、夫であるバナナマン・日村勇紀が同様のシーンを演じる場合について問われると、神田は一転して「嫉妬しちゃうかも」と即答した。自分は認めてほしい一方で相手には嫉妬してしまうという神田の答えに、ハライチ・岩井勇気からは即座に「言ってること違う」とツッコミが入り、スタジオは笑いに包まれた。