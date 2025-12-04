チーズといちごの豊かな味わい！モロゾフ、クリスマスケーキに新商品「ストロベリーノエル」登場 | RBB TODAY

モロゾフが全国の洋生菓子販売店舗で2025年12月23日から25日までクリスマスケーキを販売する。

クリスマス ストロベリーショートケーキ[直径約１５㎝] 価格：４,４２８円

新商品「ストロベリーノエル」は2700円(本体価格2500円)で直径約13センチメートル。北海道産のクリームチーズとマスカルポーネチーズを使用したクリーミーなレアチーズケーキに、ストロベリーピューレを使用したいちご味のムース、たまごの味わいが豊かなスポンジケーキを重ねた。天面には艶やかに輝く甘酸っぱいいちごのグラサージュを流し、いちごやブルーベリー、ケーキを鮮やかに彩るオーナメントを添えた。

リニューアル商品の「きらめく聖夜」は3240円(本体価格3000円)で直径約13センチメートル。聖夜にきらめく星をトリュフチョコレートや金箔で表現したクリスマスケーキだ。

★RENEWAL★きらめく聖夜 価格：３,２４０円

「クリスマス ストロベリーショートケーキ」は2サイズを展開。直径約15センチメートルが4428円(本体価格4100円)、直径約12センチメートルが3240円(本体価格3000円)。ふんわりと口どけが良くたまごの味わいが豊かなスポンジケーキで、スライスしたいちごとたっぷりのクリームシャンティをサンド。天面にはいちごをトッピングし、柊オーナメントと金色の「メリークリスマス」オーナメントが華やかにケーキを飾る。

クリスマス ストロベリーショートケーキ[直径約１２㎝] 価格：３,２４０円

「クリスマス グルノーブル(ホワイト)」は1944円(本体価格1800円)で直径約15センチメートル。ホワイトチョコレートで包み込んだやわらかいフォルムのチョコレートケーキだ。ウォールナッツ(くるみ)入りのチョコレートクリームをふわふわのチョコレートスポンジケーキでサンドした。

クリスマス グルノーブル（ホワイト） 価格：１,９４４円

「クリスマス モンブランのチーズケーキ」は1836円(本体価格1700円)で直径約11.5センチメートル。北海道根釧地区の生乳を使用したミルキーなマスカルポーネのチーズケーキの上に、風味豊かなマロンクリームを絞った。モンブランをツリーに見立て、渋皮付き栗と華やかな金箔をトッピング。モンブランとチーズケーキの2つの美味しさのハーモニーを楽しめる。

クリスマス モンブランのチーズケーキ 価格：１,８３６円

「クリスマス チョコレートケーキ」は1728円(本体価格1600円)で直径約12センチメートル。ふんわりと口どけが良くたまごの味わいが豊かなスポンジケーキで、キャンディーコートしたくるみ入りのミルクチョコレートクリームをサンドした。まろやかで口どけの良いスイートチョコレートクリームでケーキを包みこみ、天面にも贅沢にクリームを飾った。

クリスマス チョコレートケーキ 価格：１,７２８円

「クリスマス デンマーククリームチーズケーキ」と「クリスマス マスカルポーネチーズケーキ」は各1296円(本体価格1200円)で直径約17センチメートル(容器含む)。デンマーククリームチーズケーキは、人気のデンマーククリームチーズケーキにホワイトチョコレートパウダーでかわいらしいサンタクロースを描いた。マスカルポーネチーズケーキは、北海道根釧地区で採れた生乳で作られたマスカルポーネチーズを使用。しっとりやわらかなマスカルポーネチーズケーキの上に、抹茶パウダーとストロベリーパウダーで可愛らしいクリスマスツリーを描いた。

クリスマス デンマーククリームチーズケーキ 価格：１,２９６円

クリスマス マスカルポーネチーズケーキ 価格：１,２９６円

クリスマス プリンパフェは各594円(本体価格550円)で3種類を展開。「クリスマス スノーモンブラン」は人気のカスタードプリンの上にチョコレートスポンジケーキ、たっぷりのマロンクリームを重ね、渋皮付きの栗をトッピング。雪が降り積もったモンブランを表現した。

クリスマス スノーモンブラン 価格：５９４円

「クリスマス キャンドルライト」は人気のカスタードプリンの上にチョコレートスポンジケーキ、たっぷりのクリームシャンティを重ね、いちごをトッピング。とろっとしたクリームといちごで、聖夜を照らすキャンドルを表現した。

クリスマス キャンドルライト 価格：５９４円

「クリスマス きらめく聖夜」はラズベリーソースの赤色が鮮やかなチョコレートプリンの上にチョコレートスポンジケーキ、艶やかなグラサージュを流し、カシストリュフチョコレート、チョコレートプレートをトッピング。サクサクとしたアーモンドクロカントが食感のアクセントになっている。

クリスマス きらめく聖夜 価格：５９４円

また、モロゾフ人気のプリンがクリスマス限定デザインで登場。「カスタードプリン」と「とろ生カスタードプリン」を各378円(本体価格350円)で販売する。

※店舗により取扱商品の有無や販売期間が異なる