乃木坂46・6期生・大越ひなのが初ソログラビア！『B.L.T.』で新連載スタート | RBB TODAY

28日発売の『B.L.T.12月号』（東京ニュース通信社）より、乃木坂46・6期生の連載がスタートする。

これまで同誌では、乃木坂46の連載企画「グラビア向上委員会～gravure à la mode～」を通して、4期生・5期生の多彩な魅力を届けてきた。同号ではメンバーごとに異なるテーマを設け、それぞれの個性や感性を丁寧に切り取ることで、6期生のメンバー一人ひとりの魅力を誌面を通して描き出していく。

『B.L.T.2025年12月号』（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

『B.L.T.2025年12月号』（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

記念すべき初回を飾るのは、大越ひなのだ。今回は「追想」をテーマに、誰の心にもある「記憶の中に眠る美しい人」をイメージして撮影を実施。ノスタルジックなロケーションの中で見せた自然体の笑顔や、ふとした瞬間の印象的な表情など、大越が紡ぐ「美しい瞬間」の数々がページを彩る。さらに、ソロインタビューに加えて「46問46答」企画も収録し、そのパーソナルな魅力に迫っている。

また、同号の表紙・巻頭グラビアには、29日に新曲『Unhappy birthday構文』をリリースする櫻坂46から、初選抜入りを果たした遠藤理子と初センターを務める村井優が登場。さらに、同作をもってグループ卒業を発表した井上梨名のソログラビアも掲載し、それぞれの想いと現在地を丁寧に切り取った内容となっている。

購入者特典として、ローソンエンタテインメントでは遠藤理子＆村井優の両面ポスター、または井上梨名のポストカードから1枚を選択可能。 セブンネットショッピングでは、乃木坂46・六期生の大越ひなの、僕が見たかった青空・安納蒼衣＆工藤唯愛、AKB48・丸山ひなた、虹のコンキスタドール・石浜芽衣のポストカード4種から1枚を選択できる。