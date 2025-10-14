ZB1ジャン・ハオ＆TXT・スビン、プライベートで旅行！仲睦まじい2人にファン歓喜「胸熱」【PHOTO】 | RBB TODAY

ボーイズグループZEROBASEONEのジャン・ハオとTOMORROW X TOGETHERのスビンが旅行を楽しんだ。

去る10月12日、ジャン・ハオはZEROBASEONEの公式インスタグラムを更新。

キャプションには「もぐもぐ」という言葉にスイカ、マンゴー、みかん、ブドウの絵文字を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ジャン・ハオとスビンが中国旅行をしたときに撮ったものである。スビンがMCを務めていたユーチューブコンテンツにジャン・ハオがゲスト出演したり、2人でダンスチャレンジ動画を一緒に撮影したりと度々公の場でも仲の良さを見せてきた。

（写真＝ZEROBASEONE公式Instagram）3枚目：左からジャン・ハオ、スビン

写真のなかの2人は、隣に座って仲良く自撮りをしている。さまざまな食事を一緒に楽しんだ様子もうかがえる。貴重なオフショットを喜ぶファンが続出している。

投稿を目にしたファンからは、「大好きなハオとスビンだ」「ハオとスビンのプライベート旅行セルカが見れるの世界幸せすぎるな」「胸熱」といった反応が寄せられていた。

なお、ジャン・ハオが所属するZEROBASEONEは、ワールドツアー「HERE＆NOW」を開催中だ。また、スビンが所属するTOMORROW X TOGETHERは来る10月22日に日本3rdフルアルバム『Starkissed』をリリース予定だ。

◇ジャン・ハオ プロフィール

2000年7月25日生まれ。本名同じ。2023年に放送された韓国のオーディション番組『BOYS PLANET』経てZEROBASEONEのメンバーとなった。中国出身で、韓国のオーディション番組史上初めて1位を獲得した外国人メンバーとして一躍有名に。中国の名門大学として知られる中国地質大学に入学後、方向性の違いを感じ自主退学。その後、教育大学の音楽教育科に主席で入学し、在学中には教員免許も取得している。大学院への進学を準備していた時期に、SNSで公開したダンス動画がスカウトの目に留まったことが芸能界入りのきっかけ。

◇スビン プロフィール

2000年12月5日生まれ。本名チェ・スビン。歌手を目指したきっかけは、中学生時代に友人と学園祭でダンスを披露したこと。その後、中学3年生のときに以前からファンであったBTSの所属するBig Hitエンターテインメントのオーディションに応募。一次審査を通過するものの、書類に明記した電話番号に誤りがあり担当者からの連絡が大幅に遅れた。そのため十分な準備期間なく二次審査に臨んだが、無事に合格し同事務所の練習生となった。2019年にTXTのメンバーとしてデビューし、グループではリーダーを務めている。シャープな童顔が印象的だが身長は185cmと高く、好青年ビジュアルがたびたび話題となる。

