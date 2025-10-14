Hearts2Hearts、シティポップに挑戦！新AL収録曲『Flutter』でロマンチックなときめきを届ける | RBB TODAY

ガールズグループHearts2Heartsが、新アルバムの収録曲『Flutter』でロマンチックなシティポップの魅力を届ける。

Hearts2Heartsの1stミニアルバム『FOCUS』の収録曲『Flutter』は、ストリングスとホーン、そして温かみのあるキーボードサウンドが調和したシティポップジャンルの楽曲だ。柔らかなボーカルと豊かなハーモニーがロマンチックな雰囲気を一層引き立て、ためらう相手に自ら想いを伝えるという歌詞が胸の高鳴りを誘う。

また、タイトル曲『FOCUS』の作詞を手がけた、“ヒットメーカー”KENZIEが『Flutter』の作詞も担当した。 さらに、KENZIEとアンドリュー・チェを中心とした作曲チーム「KZLAB」が作曲を手がけ、Hearts2Heartsならではの感性が詰まった一曲に仕上がっている。

（画像＝SMエンターテインメント）

Hearts2Heartsは10月14日、公式SNSを通じてアルバムのティザーイメージを公開した。水色とハートのオブジェを基調にメンバーそれぞれの多彩なビジュアルを披露し、カムバックへの期待を高めている。

なお、Hearts2Heartsの1stミニアルバム『FOCUS』は、タイトル曲『FOCUS』を含む全6曲を収録。10月20日午後6時より、各種音楽配信サイトで全曲が公開される。

（記事提供＝OSEN）

◇Hearts2Hearts プロフィール

SMエンターテインメントからaespa以来、約5年ぶりにデビューしたガールズグループ。ジウ（リーダー）、カルメン、ユハ、ステラ、ジュウン、エイナ、イアン、イェオンの8人で構成された。グループ名には、様々な感情や心からのメッセージが込められた音楽を通じて、ファンと心をつなぎ、より大きな「私たち」として一緒に進んでいくという意味が込められた。メンバーの平均身長は166.6cm。2025年2月24日に1stシングル『The Chase』でデビュー。

■【画像】Hearts2Hearts、ポケモンとコラボ

■【写真】Hearts2Hearts、日本のコンビニを満喫！

■【写真】Hearts2Hearts・ジウ＆イアン、“ヘソ出し始球式”