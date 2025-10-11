 櫻坂46、13thシングル『Unhappy birthday構文』の収録内容が決定！初の四期生ライブが特典映像に | RBB TODAY
櫻坂46、13thシングル『Unhappy birthday構文』の収録内容が決定！初の四期生ライブが特典映像に

　11日、櫻坂46が10月29日に発売する13thシングル『Unhappy birthday構文』の収録内容が決定した。

　タイトル曲「Unhappy birthday構文」に加え、カップリングには9月22日に配信開始となった四期生による楽曲「Alter ego」、三期生・谷口愛季がセンターを務めるBACKSメンバーによる楽曲「木枯らしは泣かない」など全6曲の新曲が収録となる。1st Single「Nobody’s fault」に収録され、櫻坂46のファンの総称名でもあり、ライブの定番曲となっている「Buddies」のEnglish Versionも収録となることが発表となった。

　また、特典映像も明らかに。6月に有明アリーナにて開催された四期生による初のライブ「櫻坂46 四期生『First Showcase』」、7月に幕張イベントホールにて開催され、三期生・石森璃花が座長を務めた「12th Single BACKS LIVE!!」から、各メンバーがセンターを務めた楽曲を抜粋した「Center Performance Collections」が収録。大きな話題を呼び起こした「港区パセリ」のライブ映像も初映像化される。


《アルファ村上》

