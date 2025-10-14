“生サーモン”や“白子”を堪能！杉玉、「海の恵み食べ比べ」フェアを明日より開催 | RBB TODAY

回転寿司チェーン「杉玉」を運営するFOOD & LIFE INNOVATIONSは、10月15日より「杉玉秋三昧 海の恵み食べ比べ」フェアを開催する。

杉玉秋三昧 海の恵み食べ比べ

期間中は生サーモンを使用したすべてのメニューをタスマニア産の生サーモンで提供する。タスマニア島の冷涼な海域で育った生サーモンは身が締まってしっかりとした食感が特長で、ほどよい脂のりと上品でさっぱりとした味わいが楽しめる。

目玉商品の「［厚切り］タスマニア産生サーモン"悶絶"塩焼き」は、厚切りで食べ応えのあるタスマニア産生サーモンに紅塩を振りかけて焼き、わさびをトッピングしてネタの旨みを引き立たせている。価格は1貫290円（税込319円）。

昨年好評だった「白子・塩雲丹・いくらのご褒美包み」も再登場する。オリーブオイルと醤油を絡わせた真たらの白子を焼き、塩雲丹とねっとりとしたいくらをトッピングした贅沢な一皿で、価格は320円（税込352円）。

白子・塩雲丹・いくらのご褒美包み（税込352円）

その他、びんちょう鮪を使った「レバ刺しみたいな、びんちょう鮪」（390円・税込429円）、「厚切りびんちょう鮪のユッケ風」（1貫190円・税込209円）、「びんちょう鮪と秋野菜の天ぷら盛り合わせ」（450円・税込495円）、杉玉スタッフのレシピを商品化した「杉玉ポテトサラダのコロッケ」（3個320円・税込352円）も登場する。

レバ刺しみたいな、びんちょう鮪（税込429円）

厚切りびんちょう鮪のユッケ風(税込209円）

同日より「山法師 純米超辛口原酒」も数量限定で販売開始。山形県の六歌仙が醸造する原酒で、しっかりとした骨格に米のやわらかな旨みが感じられ、すっきりとした飲み口が特長だ。価格は半合450円（税込495円）。全商品とも完売次第終了で、1日の販売数に限りがある。