いよいよ明日開催！乃木坂46、金川紗耶センターのアンダーライブを生放送！ | RBB TODAY

10月9日18時30分からABEMA PPVで乃木坂46の39thシングル「Same numbers」収録のアンダー楽曲「不道徳な夏」を歌唱するメンバーによるライブが生配信される。センターを務めるのは4期生の金川紗耶だ。
「不道徳な夏」は「真夏の全国ツアー2025」で7月12日の静岡公演からセットリストに加わり、明治神宮野球場でのファイナル公演まで、アンダー曲のセンターとしてステージを盛り上げてきた楽曲。パフォーマンスに定評のある金川にふさわしい、リズム感あふれるダンスナンバーで、これまでのアンダー楽曲にはなかった新しい一面を感じさせる仕上がりとなっている。
出演者は伊藤理々杏、岩本蓮加、奥田いろは、金川紗耶、黑見明香、佐藤璃果、柴田柚菜、田村真佑、林瑠奈、松尾美佑、矢久保美緒、吉田綾乃クリスティーの12名。チケットは3500円でABEMA PPVのコンテンツはアプリ内またはWebブラウザからチケット購入後に視聴できる。アプリ内での購入は別途400円の手数料が発生する。リピート配信は10月12日19時から実施される。
乃木坂46・金川紗耶、艶やかな振袖姿で初表紙！『アップトゥボーイ』 | RBB TODAY
23日発売の『アップトゥボーイ Vol.322』（ワニブックス）は乃木坂46特集号。このほど、表紙・裏表紙・ポスターが公開となった。
https://www.rbbtoday.com/article/2022/12/19/204824.html続きを読む »
乃木坂46・金川紗耶、3年ぶりの始球式に登場！話題の“きつねダンス”は「子ぎつね引き連れて再降臨」 | RBB TODAY
乃木坂46の金川、小川、長嶋がプロ野球始球式に挑戦し、四方へ散ったボールに歓声が上がった。皆で「のぎつねダンス」を披露し、ファンからの応援を受けて意気込んだ姿が話題に。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/31/230875.html続きを読む »