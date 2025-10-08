いよいよ明日開催！乃木坂46、金川紗耶センターのアンダーライブを生放送！ | RBB TODAY

10月9日18時30分からABEMA PPVで乃木坂46の39thシングル「Same numbers」収録のアンダー楽曲「不道徳な夏」を歌唱するメンバーによるライブが生配信される。センターを務めるのは4期生の金川紗耶だ。

「不道徳な夏」は「真夏の全国ツアー2025」で7月12日の静岡公演からセットリストに加わり、明治神宮野球場でのファイナル公演まで、アンダー曲のセンターとしてステージを盛り上げてきた楽曲。パフォーマンスに定評のある金川にふさわしい、リズム感あふれるダンスナンバーで、これまでのアンダー楽曲にはなかった新しい一面を感じさせる仕上がりとなっている。

出演者は伊藤理々杏、岩本蓮加、奥田いろは、金川紗耶、黑見明香、佐藤璃果、柴田柚菜、田村真佑、林瑠奈、松尾美佑、矢久保美緒、吉田綾乃クリスティーの12名。チケットは3500円でABEMA PPVのコンテンツはアプリ内またはWebブラウザからチケット購入後に視聴できる。アプリ内での購入は別途400円の手数料が発生する。リピート配信は10月12日19時から実施される。