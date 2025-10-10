 日向坂46・河田陽菜、“美谷間”映える水着ショット！2nd写真集未掲載の特典カットが公開 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

日向坂46・河田陽菜、“美谷間”映える水着ショット！2nd写真集未掲載の特典カットが公開

エンタメ グラビア
注目記事
【セブンネットショッピング】日向坂46・河田陽菜『2nd写真集』撮影／SAKAI DE JUN（C）竹書房
  • 【セブンネットショッピング】日向坂46・河田陽菜『2nd写真集』撮影／SAKAI DE JUN（C）竹書房
  • 日向坂46・河田陽菜『2nd写真集』撮影／SAKAI DE JUN（C）竹書房
  • 【HMV&BOOKS online・HMV 店舗】※HMV&BOOKS SHIBUYA を除く 日向坂46・河田陽菜『2nd写真集』撮影／SAKAI DE JUN（C）竹書房
  • 【HMV&BOOKS SHIBUYA】日向坂46・河田陽菜『2nd写真集』撮影／SAKAI DE JUN（C）竹書房
  • 【SHIBUYA TSUTAYA】日向坂46・河田陽菜『2nd写真集』撮影／SAKAI DE JUN（C）竹書房
  • 【TSUTAYA（渋谷店除く）】日向坂46・河田陽菜『2nd写真集』撮影／SAKAI DE JUN（C）竹書房
  • 【くまざわ書店】日向坂46・河田陽菜『2nd写真集』撮影／SAKAI DE JUN（C）竹書房
  • 【コーチャンフォー】日向坂46・河田陽菜『2nd写真集』撮影／SAKAI DE JUN（C）竹書房

　11月11日に発売される日向坂46・河田陽菜の2nd写真集『テイクオフ』（竹書房）より、書店別の購入特典となるポスター（全4種）とポストカード（全14種）の絵柄、合計18種類が公開された。

【丸善ジュンク堂】日向坂46・河田陽菜『2nd写真集』撮影／SAKAI DE JUN（C）竹書房
【SHIBUYA TSUTAYA】日向坂46・河田陽菜『2nd写真集』撮影／SAKAI DE JUN（C）竹書房

　同作は、全編をデンマークのコペンハーゲンで撮り下ろし。北欧の街を旅する中で見せる無防備な笑顔から、ドキッとするほど大人びた表情まで、等身大の河田が詰まった一冊となっている。今回公開された特典の絵柄は、いずれも写真集には掲載されない未公開カット。セブンネットショッピングやHMVなどで入手できるB3ポスターには、それぞれ異なる水着ショットや様々な日常の姿が切り取られている。

【TSUTAYA（渋谷店除く）】日向坂46・河田陽菜『2nd写真集』撮影／SAKAI DE JUN（C）竹書房
【紀伊國屋書店】日向坂46・河田陽菜『2nd写真集』撮影／SAKAI DE JUN（C）竹書房
【星野書店ポスター】日向坂46・河田陽菜『2nd写真集』撮影／SAKAI DE JUN（C）竹書房

　また、紀伊國屋書店やTSUTAYAなどで付属するポストカードには、書店で本を選ぶ姿や、カフェでくつろぐ姿、ビーチでの一枚など、多彩なシチュエーションで撮影されたカットが採用された。


日向坂46・河田陽菜、ビキニ姿でピクニック！2nd写真集“未収録カット”の特典ポスター公開 | RBB TODAY
画像
日向坂46河田陽菜の2nd写真集はデンマークで撮影され、北欧の魅力と自然な笑顔を収録。限定特典やライブ配信もあり、多彩な楽しみが満載である。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/22/236897.html続きを読む »

日向坂46・河田陽菜、純白ビキニ姿でキュートな笑顔！2nd写真集から先行カットが公開 | RBB TODAY
画像
河田陽菜の北欧・コペンハーゲンでの撮影を収めた2nd写真集が2025年11月に発売、自然な笑顔や大人の魅力を伝える内容。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/18/236750.html続きを読む »

日向坂46 河田陽菜2nd写真集　テイクオフ
￥2,690
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
日向坂46 河田陽菜1st写真集 思い出の順番
￥2,200
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

写真集

日向坂46

坂道グループ

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top