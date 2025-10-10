日向坂46・河田陽菜、“美谷間”映える水着ショット！2nd写真集未掲載の特典カットが公開 | RBB TODAY

11月11日に発売される日向坂46・河田陽菜の2nd写真集『テイクオフ』（竹書房）より、書店別の購入特典となるポスター（全4種）とポストカード（全14種）の絵柄、合計18種類が公開された。

同作は、全編をデンマークのコペンハーゲンで撮り下ろし。北欧の街を旅する中で見せる無防備な笑顔から、ドキッとするほど大人びた表情まで、等身大の河田が詰まった一冊となっている。今回公開された特典の絵柄は、いずれも写真集には掲載されない未公開カット。セブンネットショッピングやHMVなどで入手できるB3ポスターには、それぞれ異なる水着ショットや様々な日常の姿が切り取られている。

また、紀伊國屋書店やTSUTAYAなどで付属するポストカードには、書店で本を選ぶ姿や、カフェでくつろぐ姿、ビーチでの一枚など、多彩なシチュエーションで撮影されたカットが採用された。