東方神起・ユンホ、ソロAL『I-KNOW』への期待を膨らませる！スポイラーポスター公開 | RBB TODAY

東方神起のメンバー、ユンホが1stソロフルアルバムのスポイラーポスターを公開した。

本日（10月14日）0時、東方神起の公式SNSには、ユンホの1stソロフルアルバム『I-KNOW』の「Spoiler Poster」が公開された。洗練された作業室を背景に、多彩なオブジェの随所にコンテンツの公開日程が含まれており、目を引いた。

先立って、ユンホはダブルタイトル曲の1つである『Body Language』の音源とミュージックビデオを先行公開し、カムバックへの期待を高めた。

（写真＝SMエンターテインメント）

そして、来る10月22日、収録曲『Set In Stone』のミュージックビデオ公開を皮切りに、27日からさまざまなコンセプトのティザーイメージ、ハイライトメドレー、もう1つのタイトル曲『Stretch』のミュージックビデオティザーイメージおよび動画などを順次公開する。

今回のアルバムには、ダブルタイトル曲『Stretch』『Body Language』を含む全10曲が収録されている。

ユンホがアーティストそして人間として、自分自身を理解し成長していく過程で感じたさまざまな感情を誠実に表現した楽曲を通じて、一層深まった音楽の世界を見ることができる。

なお、来る11月5日、ユンホの1stソロフルアルバム『I-KNOW』がリリースされる予定だ。

◇ユンホ プロフィール

1986年2月6日生まれ。本名チョン・ユンホ。2003年12月、東方神起のリーダーとしてデビューした。誠実で真面目、ストイックな姿勢から“熱血リーダー”、“情熱マンスール”、“アイドルの教科書”などと親しまれている。ファンだけでなく他のアイドルからも好感度が高い。同じく東方神起のチャンミン曰く、「僕が水で、（ユンホは）火のような性格。正反対だからお互いが補い合っている」。ドラマ『夜警日誌』『メロホリック』『私たちの人生レース』『パイン ならず者たち』などにも出演。

