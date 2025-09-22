坂道グループ合同ライブ『新参者』が2年ぶりに開催！今年加入の乃木坂46 六期生＆日向坂46 五期生＆櫻坂46 四期生が出演 | RBB TODAY

11月1日から11月30日の期間、東急歌舞伎町タワーで坂道シリーズ3グループによるコラボレーション企画「新参者 二〇二五 in TOKYU KABUKICHO TOWER」が開催される。

約2年ぶりとなる同企画では、乃木坂46六期生、櫻坂46四期生、日向坂46五期生によるライブ公演「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」を6階の劇場「THEATER MILANO-Za」で行われる。

乃木坂46 六期生、櫻坂46 四期生、日向坂46 五期生によるライブ公演「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」公演スケジュール

公演は11月8日から11月30日まで実施され、平日は開場17時45分・開演18時30分、土日祝は昼公演が開場12時45分・開演13時30分、夜公演が開場17時15分・開演18時00分となる。モバイル会員・ファンクラブ会員先行受付は10月4日12時から10月13日23時59分まで、一般抽選販売は10月25日12時から10月26日23時59分まで実施される。

前回の新参者から引き続き、9階「109シネマズプレミアム新宿」でライブビューイングを実施するほか、今回は全国の109シネマズでもライブビューイングが決定した。実施日程は各グループ2公演ずつで、乃木坂46六期生は11月21日夜公演と11月30日最終公演、櫻坂46四期生は11月23日夜公演と11月29日最終公演、日向坂46五期生は11月16日夜公演と11月26日最終公演となる。

また各グループ2公演ずつをオンラインでライブ配信する。配信プラットフォームはABEMA、Stagecrowd、Lemino、huluストア、U-NEXT、Rakuten TVで配信され、ライブ配信視聴チケットは11月1日12時から発売開始される。

さらにリピート配信も12月に実施予定で、乃木坂46六期生は12月2日と12月9日、櫻坂46四期生は12月8日と12月14日、日向坂46五期生は12月1日と12月11日にそれぞれ19時から配信される。

※「新参者 二〇二五 in TOKYU KABUKICHO TOWER」の特設ページ