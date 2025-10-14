“女子鉄アナ”久野知美&元近鉄の名物広報がタッグ！鉄道愛あふれるラジオ番組が配信開始 | RBB TODAY

6日23時55分より、女子鉄アナウンサー久野知美による新番組『久野知美のトレ活ラジオ1155』が音声配信プラットフォームStand.fmで配信されている。同番組は元近鉄名物広報の福原トシヒロがパートナーとして登場し、鉄道への愛が止まらない2人が「トレ活」（鉄道活動）の魅力を深掘りする30分の鉄道エンタメ番組だ。

福原トシヒロ

初回は大阪・関西万博のアクセス鉄道「エキスポライナー」のレポートを配信。さらに香川県の高松琴平電気鉄道（ことでん）の現地ロケ企画も展開する。車輪転削の音や鉄道裏方の仕事に迫るディープな内容も満載となっている。

現役鉄道マンや鉄道ファンゲストも登場し、「聞くだけで鉄道旅に出かけたくなる」鉄道エンタメ番組として運行される。毎週月曜23時55分更新予定で、歴代の鉄道番組に「乗車」し長きに渡り応援してくれているリスナーを巻き込みながら、月曜の夜がちょっと楽しくなるよう運行していく。

久野は「大好きな鉄道×大好きなラジオ（Podcast番組）が始まります！日々、安心・安全を守りながら日常を支えてくれる鉄道会社の皆さまにリスペクトを抱きながら、一駅一駅、大切に運行していきます！全国各地・時には海外にも!? マイク片手にロケに伺いますので、リクエストがありましたらぜひ！お気軽にお声がけください♪列車内で公開収録もしたいな～! ロングラン運行に向けて、皆さまの『相互乗り入れ』もお待ちしております～。笑」と語っている。

福原は「『トレ活ラジオ1155』ついに発車！久野機関車の補助機関車BOSSこと福原トシヒロです。すでに久野さん、初回から全開で暴走気味!?（笑）どこへ走り出すのか分からないスリルと笑い、そして鉄道愛たっぷりでお届けします。月曜夜11:55、終電前のひとときを一緒に乗車ください！きっとあなたの心にも『出発進行！』のベルが鳴ります――。」とコメントした。