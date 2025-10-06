乃木坂46・佐藤璃果、4期生全員から“部屋汚い”と思われ「納得がいかない」 | RBB TODAY

6日に放送された『乃木坂工事中』（テレビ東京系）で、乃木坂46の4期生・佐藤璃果が同期メンバーから思わぬイメージを持たれていることが発覚し、一波乱起きる場面があった。

番組では、9月15日放送回での「セイムメンバー選手権」優勝のご褒美として、4期生の「焼肉パーティー」が開催。その終盤、賀喜遥香から「セイムナンバーチャレンジで合わせて気持ちよく終わろう！」と提案があり、前回クリアできなかった企画に再挑戦することに。

まず「ホテルで同室になりたくないメンバーは？」というお題で、矢久保美緒が佐藤に投票。理由を「ちょっとお家が綺麗じゃないみたいな…」と暴露すると、佐藤は「デマ！デマ！デマ！」と全力で否定した。しかし、さらに続く「部屋が散らかってそうなメンバーは？」というお題では、4期生メンバー全員が佐藤に投票。佐藤自身も「思ってませんが」と不満げな表情で自分に投票し、皮肉にも“オールセイム”が成立してしまう結果となった。

この結果を受け、MCのバナナマン・設楽統が「佐藤の家汚いの？」と改めて質問すると、佐藤は「ねぇ聞いてくださいよ～」と嘆き、同期で家に入ったことがあるのは松尾美佑だけだと説明。「それなのにみんなから部屋が汚いと思われているのは納得がいかない」と不満を訴え、最後には「同期はこれから部屋に入れないぞ！って決めました」と宣言し、スタジオの笑いを誘った。

※ # 534『乃木坂工事中 ご褒美大清算』（乃木坂46公式チャンネル・乃木坂配信中より）