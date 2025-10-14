日向坂46・河田陽菜、“彼女感”たっぷりのショット！2nd写真集の裏表紙が公開 | RBB TODAY

11月11日に発売される日向坂46・河田陽菜の2nd写真集『テイクオフ』（竹書房）より、裏表紙4パターンと、総合プロデューサー・秋元康氏による帯コメントが公開された。

【紀伊國屋書店限定版】日向坂46・河田陽菜2nd写真集『テイクオフ』撮影／SAKAI DE JUN（C）竹書房

今回公開された裏表紙は、書店ごとに異なる4パターン。通常版はデンマークのビーチへ向かう途中のカット、Sony Music Shop限定版はラッコのぬいぐるみとの愛くるしいツーショット、紀伊國屋書店限定版は部屋で大きな枕を抱きしめるカット、@Loppi・HMV限定版はコペンハーゲンの街を散歩するカットと、それぞれ異なる魅力が切り取られている。

【Sony Music Shop 限定版】日向坂46・河田陽菜2nd写真集『テイクオフ』撮影／SAKAI DE JUN（C）竹書房

【@Loppi・HMV 限定版】日向坂46・河田陽菜2nd写真集『テイクオフ』撮影／SAKAI DE JUN（C）竹書房

あわせて秋元康氏による帯コメントも公開された。「期待と不安をトランクに詰め込んで、河田陽菜は新しい空へと飛び立つ。この一冊は、君と続ける旅のパスポートだ」とコメントしている。

同作は、デンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の街を旅しながら、無防備な笑顔から大人びた表情、初めての水着シーンまで、等身大の彼女がたっぷりと収録されている。