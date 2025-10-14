“妊娠禁止”条項が盛り込まれた契約書で話題になったコ・ウリ、第2子計画について悩み「努力すべきか」 | RBB TODAY

ガールズグループRAINBOWのコ・ウリが第2子計画についての悩みを打ち明けた。

先立ってコ・ウリは、チョ・ヒョニョンと「RAINBOW18」として活動し、「絶対服従」「妊娠禁止」などの条項が盛り込まれた手書きの契約書を公開して話題を集めた経緯がある。

最近収録が行われた『シンパル・トークショー―奇妙な話』（原題、SBS Life）第29回では、ゲストとしてコ・ウリと歌手ソン・ドンピョが出演し、各自の疑問を巫俗人（シャーマン）に問いかける時間が設けられた。

コ・ウリは「夫との仲は良好で、子どもを授かろうとしたが、思わぬ事情で中断することになった。そろそろ改めて努力すべきかと思っている。いま仕事のオファーが入ってきているのを感じるが、妊娠を先延ばしにすべきか知りたい」と口を開いた。

（画像＝SBS Life）『シンパル・トークショー―奇妙な話』

ワンサン菩薩は「第2子を産むにも時期がある。逃してはならない。いまの仕事は、今年は続くが、来年はやや鈍るだろう。その時に子を授かるべきだ。家族が増える」と述べ、天地神堂は「われらの（神霊の）祖母の見立てでは、来年後半か再来年初めに赤ちゃんが生まれそうだ」とそれぞれの見解を示した。

ソン・ドンピョは「よくない状況で（成功への）確信が揺らいでいる」と悩みを吐露した。

明花堂は「まさに今はそういう時期である。性急な気持ちを持たず、一歩ずつ進むべきだ。寒風の吹く冬が来れば、能力を発揮する時が始まる」と占断を示した。

巫俗人が「兆し」について語る奇妙で背筋の寒くなる物語は、10月14日22時10分より『奇妙な物語』で公開される予定だ。

◇コ・ウリ プロフィール

1988年2月22日生まれ。2009年にガールズグループRAINBOWのメンバーとしてデビューし、『A』『Mach』『To Me』などのヒット曲で愛された。RAINBOWはKARAの妹分グループとして注目を集めたが、2016年10月の契約終了に伴いメンバー全員が退社し、解散した。女優としても活動しており、『天女がいなきゃ?!』『気分の良い日』『女王の花』『恋愛じゃなくて結婚』『たった一人の私の味方』『こんにちは? 私だよ!』など数多くの作品に出演。2022年10月、5歳年上の事業家と結婚した。

