星名美津紀、スタイル際立つセクシー水着で登場！20代最後の『2026年カレンダー』発売記念イベントが開催 | RBB TODAY

グラビアアイドル倉持由香・星名美津紀とムフフ体験！「トキメキメテオ」シリーズの第一弾
イードは、VR技術を用いて、グラビアアイドルと間近に触れ合うことができる「トキメキメテオ」シリーズの第一弾「トキメキメテオ Vol.1倉持由香」「トキメキメテオ Vol.2星名美津紀」パッケージ版の予約受付を、本日1日正午から公式サイトにてスタートした。
「大満足な1冊ができました」頓知気さきな、セクシーカットをSNSに公開！
頓知気さきな初のフォトスタイルブック「また明日！」が発売され、自然や大人の表情を収録。セクシーショットも公開され好評となっている。
9月27日に発売されるグラビアアイドル・星名美津紀の『2026年カレンダー』（ハゴロモ）発売記念イベントが、20日に秋葉原の書泉ブックタワーで開催された。
星名は同イベントにセクシーな水着姿で登場。会場には多くのファンが来場し、ミニトークショーやお渡し会を通じて星名との交流を楽しんだ。会場は終始笑顔と熱気に包まれ、20代最後のカレンダーを記念する特別な一日となった。
星名は「2026年カレンダーイベントに来てくれてありがとうございます。今年もカレンダーとして形を残せるのも、いつも応援してくださる皆さんのおかげです。是非、来年もみなさまのそばにカレンダーを飾ってください。これからも応援よろしくお願いします。また、イベントでもお会いできることを楽しみにしています。またねー！」とコメントした。