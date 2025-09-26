 星名美津紀、スタイル際立つセクシー水着で登場！20代最後の『2026年カレンダー』発売記念イベントが開催 | RBB TODAY
星名美津紀、スタイル際立つセクシー水着で登場！20代最後の『2026年カレンダー』発売記念イベントが開催

「星名美津紀2026年カレンダー発売記念イベント」
　9月27日に発売されるグラビアアイドル・星名美津紀の『2026年カレンダー』（ハゴロモ）発売記念イベントが、20日に秋葉原の書泉ブックタワーで開催された。

　星名は同イベントにセクシーな水着姿で登場。会場には多くのファンが来場し、ミニトークショーやお渡し会を通じて星名との交流を楽しんだ。会場は終始笑顔と熱気に包まれ、20代最後のカレンダーを記念する特別な一日となった。

「星名美津紀2026年カレンダー発売記念イベント」

　星名は「2026年カレンダーイベントに来てくれてありがとうございます。今年もカレンダーとして形を残せるのも、いつも応援してくださる皆さんのおかげです。是非、来年もみなさまのそばにカレンダーを飾ってください。これからも応援よろしくお願いします。また、イベントでもお会いできることを楽しみにしています。またねー！」とコメントした。


《アルファ村上》

