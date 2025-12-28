 福山雅治＆稲葉浩志、初コラボ楽曲を「NHK紅白」でテレビ初披露！ | RBB TODAY
福山雅治＆稲葉浩志、初コラボ楽曲を「NHK紅白」でテレビ初披露！

　12月31日放送の「第76回NHK紅白歌合戦」にて、福山雅治と稲葉浩志の出場が決定した。初コラボ楽曲「木星 feat.稲葉浩志」が特別企画としてテレビ初披露される。作詞は稲葉浩志、作曲は福山雅治が手がけ、現在上映中の『映画ラストマン -FIRST LOVE-』の主題歌としても知られている。

　福山雅治は今回の出演を受け、「最強のロックボーカリスト稲葉さんと共に紅白の舞台で歌唱する。こんなに嬉しいことがあっていいのでしょうか。音楽と出会い、音楽で生きてきて良かったと心から感じています。緊張しながら、楽しみながら、そして興奮したいです。紅白スタッフの皆様と共に練り上げた演出で『最強のラブソング』を表現できたらと思います。ご期待ください」と述べた。

　稲葉浩志は「今回福山さんにお声がけいただき、ともに制作した作品をNHK紅白歌合戦で歌えるということでとても光栄です。昨年とはまた違う形での参加となりますが、皆様に届くように精一杯歌わせていただきます。よろしくお願いします」とコメントした。


