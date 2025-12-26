元乃木坂46・白石麻衣、2026年カレンダー発売！冬を感じさせる表紙を公開 | RBB TODAY

白石麻衣の「2026年カレンダー」および「アクリルスタンド」が26日、公式グッズストア「MAI SHIRAISHI Official Goods Store」で受注販売を開始した。
「白石麻衣2026年カレンダー」は、卓上・壁掛けの2WAY仕様。表紙を含む撮り下ろしカットで構成され、ミシン目入りで気に入った写真を切り離して飾れる。表紙には、冬の柔らかな光の中で撮影された至近距離ショットを採用。自然な笑顔が印象的な1枚となっている。
あわせて、カレンダーのアザーカットを使用した「アクリルスタンド」3種も同時展開。さらに、カレンダーとアクリルスタンド3種（D・E・F）をまとめた「全部買いセット」も用意され、購入者特典として「限定ステッカー5枚セット」が付属する。なお、同セットは「白石麻衣メッセージアプリ」会員向け商品としている。
