元SKE48・北野瑠華、水着姿で美背中＆ヒップ披露！見返り美人のセクシーショット公開 | RBB TODAY

 元SKE48・北野瑠華、水着姿で美背中＆ヒップ披露！見返り美人のセクシーショット公開
元SKE48・北野瑠華、水着姿で美背中＆ヒップ披露！見返り美人のセクシーショット公開

撮影:唐木貴央 ヘアメイク:夢月 スタイリング:富田育子
　25日、『SPA!グラビアン魂デジタル写真集 北野瑠華「きれいに撮って」』（扶桑社）の発売を記念して、誌面カットが公開された 。

　北野は岐阜県生まれの26歳。SKE48のメンバーとして活動後、2024年6月に同グループを卒業 。発売中の1st写真集『触れて、みる？』（白夜書房）で披露した大胆ショットも話題となった 。現在は女優としても活躍中で、主な出演作にドラマ『グラぱらっ！』（朝日放送テレビ系）では主演を務めるなど活躍の幅広げている。

　同作は、週刊SPA!の名物グラビアコーナー『グラビアン魂』で紹介しきれなかったカットをふんだんに盛り込んだデジタル写真集となっている 。

　現在グラビアシーンで注目を集めている北野 。公開されたのは淡いピンクの花柄レースのボディスーツ姿で畳に座り、こちらを見つめる表紙カットや屋外で黄色い花柄のワンピースから柔らかな胸元をのぞかせ優しい笑顔を見せるショット 。また、洗面台の横で白のレースランジェリーをまとい、アンニュイな表情を浮かべる姿 、そしてカラフルなレインボー柄のビキニで椅子に乗り、キュートで丸いヒップを大胆に披露した見返りショットなど、タイトル通り“きれいに撮られた”魅力あふれるカットが満載となっている。


