【2025振り返り】キムタクと共演の俳優オク・テギョン（2PM）、結婚を発表！お相手は5年交際の一般女性 | RBB TODAY

さまざまな出来事があった2025年も残り数日。日本のみならず、お隣・韓国でも芸能界を中心に明るい話題から衝撃的な出来事まで、多種多様なニュースが駆け巡った。

スポーツソウル日本版編集部では、2025年の韓国芸能界を象徴する出来事を振り返るニュースを選出。スターの活躍や心温まる話題はもちろん、社会的な波紋を広げた事件・騒動まで、この1年を象徴するニュースを改めて整理してみた。

映画『グランメゾン・パリ』にも出演した2PMのメンバーで俳優のオク・テギョンが、結婚を発表した。

オク・テギョンは11月1日、自身のインスタグラムを更新。「いつも僕を大切にしてくださり、応援してくださるファンの皆さんに、一番先に僕の話をお伝えしたいという気持ちでペンを取りました」と書き出した長文の直筆メッセージを公開した。

「2PMとしてデビューしてから、もう19年という時間が経ちました。19歳のときの『スーパースターサバイバル』という番組から始まり、ここまで長い時間、皆さんがいつも共にいてくださったおかげで、今まで来られたと思います」と、活動を振り返るとともにファンへの感謝を伝えたオク・テギョン。

そして、「長い間僕を信じてくれた一人の人と、一生を共にすることを約束しました。互いに頼もしい存在となり、これからの人生を共に歩んでいこうと思います」とし、自身の結婚を発表した。

オク・テギョンは2020年6月に一般女性と交際中であることを認め、公開恋愛を続けていた。昨年12月には、深夜にソウルの狎鴎亭（アプクジョン）ロデオ駅付近で恋人とデートする様子が報じられるなど、約5年の交際を経てのゴールインとなった。

ただそのうえで、オク・テギョンは「今の僕があるのは、変わらない気持ちで応援してくださったすべての方々のおかげです。改めて心から感謝いたします。皆さんの愛と応援が、僕にとって言葉では表せないほど大きな力になりました」と、自身を応援する人々へ改めて感謝の念を綴る。

そして最後に、「これからも変わらず、2PMのメンバーとして、俳優として、そして皆さんのテギョンとして、いただいた愛と信頼に応えられるよう最善を尽くします。急に寒くなった季節、どうか健康にお気をつけて。長い文を読んでくださり、本当にありがとうございました」とメッセージを締めくくっていた。

関係者によると、オク・テギョンは来年春、ソウル市内において非公開で結婚式を挙げる予定だという。

（写真提供＝OSEN）オク・テギョン

以下、オク・テギョンの発表全文。

こんにちは。2PMのオク・テギョンです。

いつも僕を大切にしてくださり、応援してくださるファンの皆さんに、一番先に僕の話をお伝えしたいという気持ちでペンを取りました。

2PMとしてデビューしてから、もう19年という時間が経ちました。19歳のときの『スーパースターサバイバル』という番組から始まり、ここまで長い時間、皆さんがいつも共にいてくださったおかげで、今まで来られたと思います。

このようにいつも僕を大切にし、応援してくださった皆さんに、僕のお知らせをいち早くお伝えするのが礼儀だと思いました。

長い間僕を信じてくれた一人の人と、一生を共にすることを約束しました。互いに頼もしい存在となり、これからの人生を共に歩んでいこうと思います。

今の僕があるのは、変わらない気持ちで応援してくださったすべての方々のおかげです。改めて心から感謝いたします。皆さんの愛と応援が、僕にとって言葉では表せないほど大きな力になりました。

これからも変わらず、2PMのメンバーとして、俳優として、そして皆さんのテギョンとして、いただいた愛と信頼に応えられるよう最善を尽くします。

急に寒くなった季節、どうか健康にお気をつけて。長い文を読んでくださり、本当にありがとうございました。

オク・テギョンより。

◇オク・テギョン プロフィール

1988年12月27日生まれ。本名オク・テギョン。2PMのメインラッパーで、俳優としても活躍している。185cmを超える高身長とはっきりとした目鼻立ちが多くのファンをときめかせる一方で、純朴で愛嬌のある性格も親しみやすいと人気。2017年の入隊時には、アメリカの永住権を放棄して兵役を全うしようとする熱意が話題となった。その後も新兵訓練で優秀な成績を残し、助教に抜擢。模範兵士として服務を終え、2019年5月に除隊。2024年12月公開の木村拓哉主演映画『グランメゾン・パリ』では韓国系カナダ人のパティシエ、リック・ユアン役で出演。2025年11月1日、約5年間交際した一般女性との結婚を発表した。

