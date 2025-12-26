浅川梨奈、やりたいことが詰まった新作カレンダーをリリース！次回作は‟全ページ・コスプレ”？ | RBB TODAY

浅川梨奈が26日、都内にて「浅川梨奈 2026 CALENDAR」の発売記念イベントを開催し報道陣の囲み取材に応じた。

5作目のカレンダーリリースとなる浅川は「今年もカレンダーを発売できることをとてもありがたく思っています」と声を弾ませた。同作では、ひとつ前のカレンダーを撮影しているときに「こんなことやりたいな」と話していたことを実現したそうで、猫カフェでのカットや浅草を街歩きしているカットなど念願がかなったことを紹介した。

「次回作のカレンダーでやりたいことは？」と尋ねられると、「2、3年前からずっと言っているのですが」としたうえで、趣味に全振りした‟全ページ・コスプレ！”のカレンダーに挑んでみたいことを明かした。衣装担当者やメイク担当者へ負担がかかりすぎるため現実的ではないかもしれないとしつつ「やってみたいな」と願望を言葉にした。

今年はプライベートでも仕事面でも「健やかに過ごせた」と振り返った。来年の目標が話題にあがると、「芸能生活13年目、14年目くらいを迎えます。今26歳なのですが、人生の半分で芸能生活をしていることになるので、人生を振り返って、自分のやりたいことや今後をしっかり見つめ直せる1年になったらいいなと思っています。しっかりと自分と向き合う1年になったらいいなと思っています」と声を弾ませた。

「カレンダーをどこに飾ってほしい？」との質問には、「ファンの方からは『会社のデスクに置いてるよ』と言われることが多いのです。もちろんお家も同じですが、そうやって会社で1年を一緒に過ごしてもらえるのは嬉しいなと思います。コスプレになってしまったときは会社に置きづらいと思うので、今のうちに会社に置いてほしいです（笑）」と声を弾ませた。