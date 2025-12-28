反則級の可愛さ…元AKB48本田仁美、“雪だるまコスプレ”姿にファン悶絶「最高」「美貌がまぶしい」【PHOTO】 | RBB TODAY

元AKB48メンバーで、現在はSAY MY NAMEのリーダーとして活躍する本田仁美が、キュートな姿でファンを虜にした。

本田は最近、自身のインスタグラムを更新し、「思いきり満喫したクリスマス」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、全身をすっぽり覆う雪だるまの着ぐるみを着た本田の姿が収められている。顔だけが見える着ぐるみ姿で、カメラを見つめる表情は愛らしく、お茶目な雰囲気を醸し出している。

この投稿を見たファンからは、「超超超可愛い」「最高の雪だるま」「雪だるまを着ても美貌がまぶしい」といったコメントが寄せられている。

（写真＝本田仁美Instagram）

なお、本田が所属するSAY MY NAMEは、12月29日に3rd EP『&Our Vibe』をリリースする予定だ。

◇本田仁美 プロフィール

2001年10月6日生まれ。2014年に「AKB48 Team8 全国一斉オーディション」に栃木県代表として合格し、AKB48に加入。2018年に日韓合同オーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、最終順位9位でIZ*ONEメンバーとしてデビューを果たした。その後、2021年にIZ*ONEの2年6カ月の活動が終了し、AKB48との活動を再開。2024年にAKB48を卒業し、同年10月に元東方神起のジェジュンがプロデュースするガールズグループSAY MY NAMEのリーダーとして、韓国で再デビューした。

