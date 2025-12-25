“かわいすぎる新喜劇女優”小寺真理、初のランジェリー姿！1st写真集が発売決定 | RBB TODAY

2026年2月28日、吉本新喜劇の小寺真理の1st写真集『こんなん、好きになってまうやん。』（KADOKAWA）が発売される。今回、同作より先行カットが公開された。

同作は、“かわいすぎる新喜劇女優”として人気を博す小寺真理の、活動拠点・大阪でのおなじみの姿から、東京で撮影したデート風グラビアで見せるおちゃめな素顔までを収めた一冊だ。

今回公開された先行カットでは、初挑戦となるランジェリーグラビアを披露。ホテルの一室で、しっとりとした大人の表情を見せている。撮影の約2カ月前から食事管理とトレーニングによるボディメイクを開始し、もともと定評のある美脚にさらに磨きをかけたという。引き締まったウエストラインやヒップラインなど、鍛え上げられた肉体美を惜しげもなく披露した。

小寺真理 ©YOSHIMOTO KOGYO CO.,LTD.

小寺は「いつもの私らしい様子や初めて挑戦したグラビアも撮っていただきました。どちらも楽しんでもらえたら嬉しいです」とコメントしている。

同作の刊行を記念し、リアルとオンラインでイベントを開催する。為書き入りサイン本の販売は、2025年12月25日12時から2026年2月5日23時59分まで受付。書店受け取り（大垣書店堀川新文化ビルヂング店）または発送で、2026年3月10日頃より順次引き渡しとなる。お渡し会イベントは2026年3月8日にTSUTAYA EBISUBASHI（大阪）で開催。販売期間は2025年12月26日18時から2026年1月25日23時59分まで。