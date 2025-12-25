えなこ、2026年の干支「午」グラビア！馬耳つけたランジェリー姿に | RBB TODAY

25日発売の『週刊少年チャンピオン』新年4+5号（秋田書店）の表紙および巻頭グラビアに、コスプレイヤーでタレントのえなこが登場している。

表紙『週刊少年チャンピオン』新年4+5号Ⓒ秋田書店ⒸPP Enter Prise inc.Ⓒ藤本和典

えなこの同誌への登場は今回で24回目となり、最多出演記録を更新した。誌面では、2026年の干支である「午（うま）」にちなんだグラビアが展開されている。表紙では花柄の衣装を着用しているほか、巻頭グラビアでは、馬と並んで手綱を握る乗馬服風のカット、馬耳をつけたランジェリー姿、金色のボディスーツを着用した姿などが掲載されている。

えなこは「本当に嬉しいです！最多で表紙を飾ったタレントとして秋田書店の壁にえなこの写真を貼ってほしい！午年ということで2026年も駆け抜けて行きます！！」とコメントしている。