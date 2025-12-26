「ラブライブ！」声優・南條愛乃、“のんびりした日常”を切り取った2026年カレンダー発売決定！ | RBB TODAY

2026年3月12日、声優でアーティストの南條愛乃の「4月始まりカレンダー（卓上タイプ）」（KADOKAWA）が発売される。

南條は『ラブライブ!』絢瀬絵里役、『キミとアイドルプリキュア♪』キュアズキューン/プリルン役、『プリンセッション・オーケストラ』空野ようこ役などで知られる声優で、アーティストとしても活動している。同カレンダーでは、のんびりとお家時間を楽しんだり、下北沢の街でお買い物をしたり、近所をお散歩したりと、日常感のあるナチュラルな姿を収められている。

『南條愛乃 カレンダー 2026.04-2027.03』©KADOKAWA/撮影：加藤アラタ

サイズはオフィスやお部屋、リビングなどのデスクの上に置きやすい卓上タイプ。日付部分と写真部分がセパレートされているため、季節に関係なく、お気に入りの写真を自分で選んで飾っておくことができる。2026年3月1日と3月22日には東京で発売記念イベントも開催される。3月1日は1部から3部まで特典ブロマイドのサイン会を実施。3月22日は1部がトークショーと特典ブロマイドお渡し会、2部が特典ブロマイドサイン会、3部がカレンダーサイン会となる。ブロマイドの絵柄はすべて異なる。

南條は静岡県出身の41歳。2006年に声優デビュー。その後、様々な作品に多数出演した。アーティストとしては2009年から2022年までfripSideのボーカルとして活動し、2012年よりソロ活動もスタート。代表作に『ラブライブ!』絢瀬絵里役、『戦姫絶唱シンフォギア』月読調役、『キミとアイドルプリキュア♪』キュアズキューン/プリルン役、『キングダム』第6シリーズのキタリ役などがある。