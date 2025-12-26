 「ラブライブ！」声優・南條愛乃、“のんびりした日常”を切り取った2026年カレンダー発売決定！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

「ラブライブ！」声優・南條愛乃、“のんびりした日常”を切り取った2026年カレンダー発売決定！

エンタメ その他
注目記事
『南條愛乃 カレンダー 2026.04-2027.03』©KADOKAWA/撮影：加藤アラタ
  • 『南條愛乃 カレンダー 2026.04-2027.03』©KADOKAWA/撮影：加藤アラタ
  • 『南條愛乃 カレンダー 2026.04-2027.03』©KADOKAWA/撮影：加藤アラタ

　2026年3月12日、声優でアーティストの南條愛乃の「4月始まりカレンダー（卓上タイプ）」（KADOKAWA）が発売される。

　南條は『ラブライブ!』絢瀬絵里役、『キミとアイドルプリキュア♪』キュアズキューン/プリルン役、『プリンセッション・オーケストラ』空野ようこ役などで知られる声優で、アーティストとしても活動している。同カレンダーでは、のんびりとお家時間を楽しんだり、下北沢の街でお買い物をしたり、近所をお散歩したりと、日常感のあるナチュラルな姿を収められている。

『南條愛乃 カレンダー 2026.04-2027.03』©KADOKAWA/撮影：加藤アラタ

　サイズはオフィスやお部屋、リビングなどのデスクの上に置きやすい卓上タイプ。日付部分と写真部分がセパレートされているため、季節に関係なく、お気に入りの写真を自分で選んで飾っておくことができる。2026年3月1日と3月22日には東京で発売記念イベントも開催される。3月1日は1部から3部まで特典ブロマイドのサイン会を実施。3月22日は1部がトークショーと特典ブロマイドお渡し会、2部が特典ブロマイドサイン会、3部がカレンダーサイン会となる。ブロマイドの絵柄はすべて異なる。

　南條は静岡県出身の41歳。2006年に声優デビュー。その後、様々な作品に多数出演した。アーティストとしては2009年から2022年までfripSideのボーカルとして活動し、2012年よりソロ活動もスタート。代表作に『ラブライブ!』絢瀬絵里役、『戦姫絶唱シンフォギア』月読調役、『キミとアイドルプリキュア♪』キュアズキューン/プリルン役、『キングダム』第6シリーズのキタリ役などがある。


注目の女性声優が美ボディ披露！美人声優のグラビア＆写真集をピックアップ | RBB TODAY
画像
近年、美しいルックスの女性声優が増加し、彼女たちの写真集やグラビアが次々と発売されている。注目の声優たちの作品を紹介。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/01/06/225661.html続きを読む »

鈴木愛理、宮古島撮影の未公開カット満載！4月始まりの「2026卓上カレンダー」発売決定 | RBB TODAY
画像
宮古島撮影の未公開カットを収録した鈴木愛理の2026卓上カレンダーとAR動画付きフォトカードセットが発売予定
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/17/241131.html続きを読む »

浜辺美波、愛犬と巡る2026年カレンダーが発売決定！25歳の今だから表現できる“大人っぽい表情”も | RBB TODAY
画像
浜辺美波のカレンダー2026-2027は犬との撮影で大人な表情や美しいスチールを収録し、全国販売される。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/10/240761.html続きを読む »

南條愛乃 カレンダー 2026.04-2027.03
￥3,850
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

南條愛乃フォトブック スキップトリップ in Korea
￥4,096
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

声優

カレンダー

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top