日向坂46・藤嶌果歩、始球式でノーバン投球！あざと可愛いきつねダンスも披露 | RBB TODAY

日向坂46・藤嶌果歩、始球式でノーバン投球！あざと可愛いきつねダンスも披露

藤嶌果歩【写真：竹内みちまろ】
  • 藤嶌果歩【写真：竹内みちまろ】

　21日、パ・リーグの公式Xアカウントが投稿を更新し、エスコンフィールドHOKKAIDOで行われている「北海道日本ハムファイターズ 対 オリックス・バファローズ」戦での日向坂46・藤嶌果歩のファーストピッチの様子を動画で公開した。

　北海道出身の藤嶌は、昨年も同会場でファーストピッチに挑戦している。白のミニスカートにユニフォームを合わせた姿でマウンドに登場し、始球式の意気込みを尋ねられると「昨年、エスコンフィールドさんでファーストピッチをさせていただいた際にすっごく緊張したので、今年は1年越しに成長した姿を見せられるように頑張りたいと思います！楽しんで投げたいと思います！」と意気込みを語った。

　藤嶌が投球すると、ボールは山なりの軌道を描きながらもノーバウンドでストライク。観客席からは「おぉ～！」と歓声が上がり、藤嶌は笑顔で飛び跳ねながら喜んだ。投球を振り返り、藤嶌は「まさか届くと思っていなかったので、本当に嬉しいですし、皆さんのパワーのおかげです！」と喜びを語った。

　同日、北海道日本ハムファイターズの公式Xでは、藤嶌が恒例の“きつねダンス”を披露した様子も動画で公開。あざと可愛い紅白きつねコラボ限定衣装で登場した藤嶌は、笑顔できつねダンスを披露し、会場を大いに盛り上げた。

　藤嶌のファーストピッチ＆きつねダンスに、ネット上では「人知れず凄く努力したのが伝わります」「かほりんナイスピッチ」「可愛いが過ぎるぞ」「かほりんのきつね　ダンス可愛いなぁ～」「神可愛い」といった声が寄せられた。

※日向坂46・藤嶌果歩のファーストピッチ動画（パ・リーグ.com / パーソル パ・リーグTV 公式Xの投稿）

※日向坂46・藤嶌果歩のきつねダンス動画（北海道日本ハムファイターズ 公式Xの投稿）


《平木昌宏》

