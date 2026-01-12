NMB48キャプテン・塩月希依音ら新成人メンバー10人が華やかな晴れ着姿に！「二十歳のつどい」に登場 | RBB TODAY

1月12日、大阪天満宮で「NMB48 2026年新成人メンバー 成人式 二十歳のつどい」が行われた。新成人を迎えるメンバーたちが華やかな晴れ着姿で集い、1年の抱負や20歳の目標などを語った。

©NMB48

参加したのは、池田典愛（9期生）、板垣心和（9期生）、坂下真心（8期生）、坂田心咲（8期生）、塩月希依音（ドラフト3期生）、中川朋香（10期生）、西由真（9期生）、芳賀礼（9期生）、福野杏実（8期生）、福原琴美（11期研究生）の10人。それぞれがあでやかな振袖に身を包み、この日を迎えた。

まずは参拝から。メンバーが本殿に姿を現すと、境内は一気に華やいだ空気に包まれた。ご祈祷とお祓いに続き、拝礼と拍手を行ったのち、手渡された玉串を奉納。参拝を終えると、幸矢（さちや）と御鏡守（みかがみまもり）を受け取った。

©NMB48

続いて中庭で取材会がスタート。「20歳の目標」「今年挑戦してみたいこと」を問われると、加入したばかりだと自己紹介した福原は、早く正規メンバーへ昇格することを目標に掲げた。ダンスやパフォーマンスを磨き、“ギャルかわいいアイドル”を目指したいといい、車の免許取得にも意欲を見せた。

福野は、自分の言葉と行動に責任を持てる大人になりたいとしつつ、好きなことを形にできる1年にしたいとコメント。デザインや映像など、クリエイティブなことに挑戦したいと語った。

選抜入りを目標に挙げたのは板垣。自身の生誕祭セレモニーでもファンの前で宣言したと明かし、歌番組や夏フェスなどにも出演して、より多くの人に知ってもらい、NMB48を好きになってもらいたいとアピールした。挑戦してみたいことには、一人暮らしを挙げた。

©NMB48

昨年フルマラソンに挑戦した坂下は、さまざまなスポーツ番組に出演したいと意欲。「自分が頑張る姿が誰かの活力になれたら」と話し、NMB48を知ってもらう“入口”にもなりたいと笑顔を見せた。さらに、やってみたいこととして株や投資を挙げ、先輩の安部若菜に教わりながら始めたいと語った。

坂田は、カラコンやコスメのイメージキャラクター就任、さらにプロデュースにも挑戦したいと目標を掲げた。感謝を伝えたい人には母親の名前を挙げ、やりたいことを尊重し、ここまで育ててくれたことへの思いを口にした。

会場を沸かせたのはキャプテンの塩月。「有馬記念で5万円負けたので、20歳のうちに取り返したい」と話して笑いを誘った。現在キャプテンを務めていることにも触れ、大阪城ホール規模の1万人超の会場でライブをすることを目標に明言。グループとしてだけでなく、個人としても叶えたいと力を込めた。

©NMB48

芳賀は「何か大きな契約をしてみたい」としつつ、普段は“妹っぽい”一面が多いからこそ、女性らしい人になりたいと夢を語った。さらに、2月18日発売の1st写真集『ぽんっ』で初めて水着に挑戦したことに触れ、そこで普段とのギャップも見せたいと意気込んだ。

池田は「もっともっとギャルを貫き通したい」とアピールし、ギャル関連の仕事や好きな美容を極めたいとコメント。人としても成長したいと述べ、思いやりや道徳心を大切にするというモットーを挙げながら、多くの人と関わって学んでいきたいと語った。

西は、常に感謝の気持ちを忘れず、支えてくれる周りの人を大切にできる人になりたいと話した。20歳になり、与えられるだけでなく、自分からも何か返せる人になりたいといい、挑戦してみたいことには一人での海外旅行を挙げた。

NMB48加入前からアイドル活動をしていたという中川は、今年で活動13年目になることを明かし、これまでの経験を生かして自信を持って前に立てる人になりたいとコメント。話すことが大好きだといい、ラジオやMCにも挑戦したいと意欲を見せた。さらにメンバーで唯一の和歌山出身として、和歌山の良さを発信したい、和歌山でNMB48のイベントをやってみたいと力を込めた。

「感謝を伝えたい人は？」という質問には、家族やいとこ（従兄弟）、ファンといった回答が多く、その理由として日々支えてもらっていること、全力で応援してくれていることなどが挙がった。NMB48のメンバーを挙げたのは池田で、くじけそうなときにもそばにいてくれたことで仲間の大切さに気づいたと話した。OGの渋谷凪咲を挙げたのは塩月で、卒業後もグループを気にかけてくれているといい、相談に乗ってくれたり長文メッセージをくれたりすることを明かし、感謝を伝えた。

晴れ着についてもそれぞれがこだわりを語った。祖母と母に相談し、大好きな赤に決めたという西。福原は“かわいく元気で明るいアイドル”をイメージしてピンクを選び、花にキラキラのラインストーンが散りばめられている点もポイントだとアピールした。板垣は、加入時のエピソードから自分にとって大切だという紫に加え、白地に黒の花があしらわれた大人っぽい配色にしたと明かした。

©NMB48

坂下は小さい頃から大好きで安心感があるという青と水色を選択。ふわふわしていると言われることが多いという福野は、大人っぽい白と黒に大好きな赤を差し色に入れたと話した。芳賀も大人っぽく仕上げたいとして、赤と黒の振袖を選んだといい、坂田は“王道アイドル”を目指したい思いから王道の晴れ着を選んだと語った。池田は黒とシルバーでギャル感を出し、ネイルにもこだわったと明かした。

中川は、地元・和歌山のみかんを思わせる大好きなオレンジがメインの晴れ着を選んだと“和歌山愛”を強調。「このメンバーで旅行に行くなら？」という質問では、塩月が和歌山でみかんの食べ比べをしてみたいと提案し、中川も同意。和歌山に行って自然を感じたいと話した。

塩月は、元気なキャラクターを表すイエローと、理想とする大人っぽさを意識した白を選んだと説明。20歳を迎えた“大人のアイドル”として、これまでのファンを笑顔にしたい思いに加え、NMB48を知らない人やアイドルを目指している人にも憧れてもらえる活動がしたいとアピールした。さらに「自分たちは何世代だと思う？」と問われると「AKB48世代」と即答。自身がAKB48のデビュー1週間後に生まれたことを明かし、「NMB48であり、AKB48」と笑顔を見せた。20周年を迎え、さらに勢いを増すAKB48から刺激を受けながら、自分たちも頑張りたいと語った。