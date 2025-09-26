 日向坂46・小坂菜緒、バレーの始球式決定！野球とバレーの二刀流と話題 | RBB TODAY
日向坂46・小坂菜緒、バレーの始球式決定！野球とバレーの二刀流と話題

小坂菜緒【写真：竹内みちまろ】
　25日、アイドルグループ・日向坂46の公式サイトが更新。10月10日に開催される「2025-26大同生命SV.LEAGUE WOMEN 大阪マーヴェラス ホームゲーム開幕戦」で、メンバーの小坂菜緒が始球式を務めることが発表された。

　小坂は大阪出身で、元バレーボール部。2025年5月2日に行われた昨季のSVリーグ女子 チャンピオンシップ ファイナルのGAME1では、『日向坂バレー部』としてイベント出演し、SVリーグを大いに盛り上げた。今回は地元・大阪での凱旋となり、大阪マーヴェラスのホーム開幕戦となるヴィクトリーナ姫路との第1節GAME1で、始球式としてサーブを行う。

　また、小坂は7月6日に横浜スタジアムで行われた「横浜DeNAベイスターズvs阪神タイガース」戦でも始球式を務めており、野球とバレーボールの両競技で始球式を経験する“二刀流”としても注目が集まる。

　今回の発表に、ネット上では「野球とバレーの二刀流小坂菜緒ちゃん」「菜緒ちゃん始球式おめでとうです」「菜緒ちゃん凄いおめでとう」「菜緒ちゃん始球式楽しみ」「マーヴェラスすぎるだろ菜緒ちゃん！」などの声が寄せられている。

※日向坂46・小坂菜緒「大阪マーヴェラス ホームゲー ム開幕戦」始球式出場発表


《平木昌宏》

