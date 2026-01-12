乃木坂46・菅原咲月の可愛すぎる晴れ着姿！“成人の日”にフォトブックアザーカット公開 | RBB TODAY

1月12日の「成人の日」に、『B.L.T.』（東京ニュース通信社）の公式Xが更新され、乃木坂46・菅原咲月の晴れ着姿アザーカットが公開された。
投稿されたのは、2025年12月26日発売のフォトブック「20±SWEET［トゥエンティ・スウィート］ 2026 JANUARY」のアザーカット。同作は20歳前後のアイドルに焦点を当てたフォトブックで、菅原は表紙を務めている。
同アカウントは「本日は 成人の日 ということで、菅原咲月さんの晴れ着姿アザーカットを公開」とコメント。振袖姿で頬杖をついたクールなカットのほか、おみくじを引いた瞬間の笑顔の写真も添えられている。菅原は小吉を引いており、その結果を見た様子は1日にXで動画公開されていた。今回の投稿では、そのおみくじ動画のポストを引用しつつ「おみくじを引いた瞬間も実は抑えてました あの結果にはさすがの一言」とつづった。
この投稿にファンからは「さっちゃん可愛い～！」「美人だなあ」「さっちゃんの晴れ着姿アザーカット ありがとうございます」といった声が寄せられている。
※乃木坂46・菅原咲月の晴れ着姿アザーカット（『B.L.T.』公式Xより）
