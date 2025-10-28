野茂英雄氏、ワールドシリーズ始球式に登場！体型の変化に驚きの声も | RBB TODAY

現地時間27日（日本時間28日）に行われたワールドシリーズ第3戦の始球式に登場した元メジャーリーガー・野茂英雄氏が登場した。その姿をMLB JAPAN公式Xが動画で投稿すると、Xで「野茂英雄氏」や「野茂さん」などがトレンド入りし、話題を呼んでいる。
野茂氏は1989年ドラフト1位で近鉄に入団。最多勝・最多奪三振などを記録し、“トルネード投法”で社会現象になるなど話題を呼んだ。1995年にはロサンゼルス・ドジャースで日本人初のメジャーリーガー投手としてデビュー。2008年にカンザスシティ・ロイヤルズを最後に現役を引退した。
同アカウントが始球式の様子を投稿すると、往年のファンから「懐かしい」「日本球界の誇り」「野茂さん！！！テンションあがりますね」といった声が寄せられた。
一方で、ファンからは体型の変化に驚く声も寄せられた。Xでは「太ってしまった為にトルネード出来ず」「うお！野茂さん太ったな！」「野茂太ったなぁ…元々そういう体型だったが…」「トルネードのフォーム見たかったな」といった声も寄せられた。
