BoA、デビューからともにしてきた事務所を「未練なく去ります」！笑顔で写真を公開【PHOTO】 | RBB TODAY

歌手BoAが25年間ともにしてきたSMエンターテインメントを離れ、最後の挨拶を伝えた。

去る1月12日、BoAは自身のインスタグラムを通じて2枚の写真とともに、気持ちのこもった感想を綴った文章を公開した。

【画像】顔変わった？BoAに整形疑惑

公開された写真のなかのBoAは、自身の名前のアルファベット「B」「O」「A」が大きく刻まれたオブジェの上に座って、淡々とした笑みを浮かべている。

BoAは、投稿を通じて「惜しみなくもらってあげたので、未練なく去ります」と長い間続いた同行に終止符を打ったことを公式化した。

続けて、「ともに過ごした時間に感謝し、これからも輝くSMエンターテインメントを応援しています。ありがとうございました」と伝えた。

（写真＝BoA Instagram）

2000年に13歳でデビューしたBoAは、SMエンターテインメントの全面的な支援の下、K-POPの海外進出の先駆者の役割を果たしてきた。

特に、日本でオリコンチャート1位を席巻し、「アジアの星」として浮上。その後もアーティストとしてだけでなく、理事を務めるなど、事務所の象徴的な存在として位置づけられてきた。

なお、BoAは今後新しい事務所に入るか、自分の事務所を設立するかを明らかにせず、次のステップに注目が集まっている。

◇BoA プロフィール

1986年11月5日生まれ。本名クォン・ボア。1998年に兄の付き添いでSMエンターテインメントのオーディション会場に足を運び、スカウトされた。その後2年間、歌手デビューを目指して歌やダンスの練習に励む傍らで日本語と英語の特訓も行い、2000年8月25日にデビューアルバム『ID; Peace B』をリリースした。翌年には同タイトルの日本版シングルをリリースし、本格的に日本へ進出。2002年には『Listen to My Heart』でオリコンチャートを制し、一躍人気歌手となった。

■【写真】BoA、“ぴっちり衣装”で美スタイルあらわ

■【話題】BoA、引退か？過去の発言に注目

■【写真】“時が止まった美貌”BoA、デビュー当時との比較写真