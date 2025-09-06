朝ドラ『ばけばけ』岡部たかし、ファーストピッチで「頭の中が真っ白に」 | RBB TODAY

連続テレビ小説『ばけばけ』でヒロイン松野トキの父・松野司之介を演じる岡部たかしが、阪神甲子園球場でファーストピッチを披露した。
9月5日、阪神甲子園球場で開催された「阪神タイガース」対「広島東洋カープ」戦。セレモニーを終えた岡部たかしは次のようにコメントした。
「スピードよりコントロールを目指していたんですけれど、マウンドにあがったら頭の中が真っ白になってしまいました。ファーストピッチは初めてで、はじめは甲子園の雰囲気に圧倒されましたが、マウンドに上がったら拍手で迎えてくれたり、投げ終わったら『おー！』と歓声をあげてくれたり、温かかったです。『ばけばけ』の放送がいよいよ9月29日から始まります。脚本が面白くて、会話劇でもあり、そこであかりちゃん、トミーさんはじめ、みなさん細かい演技をしています。僕らが演じる松野家の家族愛にも注目いただけたらと思います」。
同作は2025年度後期（大阪制作）第113作連続テレビ小説として、9月29日から放送開始予定だ。
