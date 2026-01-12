9歳上作曲家と結婚控える現役韓国アイドル、番組で堂々と“匂わせ”!?「ダイエットしなきゃ」 | RBB TODAY

ガールズグループApinkが、バラエティ番組『ランニングマン』に7年ぶりに完全体で登場した。

去る1月11日、韓国で放送されたバラエティ番組のSBS『ランニングマン』で、ユン・ボミが結婚に言及した。

【写真】9歳差！ユン・ボミと交際中の作曲家

この日、特に彼女の結婚のニュースが話題になった。来る5月、音楽プロデューサーのラドとの結婚を控えており、出演者とメンバーから祝福された。

ラドとユン・ボミは、2016年にApinkの3rdフルアルバム『Pink Revolution』のタイトル曲『Only One』を通じて出会い、2017年4月から交際していたが、5月にゴールインする。

（写真提供＝OSEN、写真＝SNS）左からユン・ボミ、ラド

ユン・ボミは、「まだ実感があまり湧かない」と話すと、タレントのユ・ジェソクは「まだ5月ではないからだよ」と答え、笑いを誘った。

メンバーたちもやはり「美しい5月の花嫁ボミ、おめでとう」と心から祝福した。

結婚とカムバックを同時に準備中の彼女の“結婚前特有の瞬間”も捉えられた。ダイエット中の彼女は、ユ・ジェソクに「ひと口だけほしい。ダイエットしなければならない」と話して、撮影現場を笑いの渦に包み、結婚が差し迫っていることを自然に見せた。

（写真＝SBS）Apink

こうしてK-POP第3世代アイドルらしい格別なバラエティセンスと強い絆が加わり、結婚を控えたユン・ボミの幸せなエネルギーまで、画面いっぱいに伝えられた。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】ユン・ボミ、腹筋全開の全身ピンクコーデ

■【話題】“人妻アイドル”誕生の可能性に見るK-POP界の変化

■【写真】「写真映えしない」脱退メンバー、Apink完全体写真に反応？