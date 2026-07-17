櫻坂46田村保乃＆日向坂46金村美玖がVOCE9月号初表紙！現場もなごむアイドルオーラ | RBB TODAY

美容雑誌「VOCE（ヴォーチェ）」の2026年9月号が22日（水）に発売される。

『VOCE』9月号 ©講談社

通常版表紙を飾るのは、VOCEレギュラーモデルとして活躍中の田村保乃（櫻坂46）と金村美玖（日向坂46）による人気コンビ「ほのみく」。コンビとしての表紙掲載は今回が初めてとなる。

撮影は「ほのみく」として2度目の共演。双子のようなコーディネートの衣装とヘアメイクをまとったふたりは、「緊張するね～」と語り合いながらも次々とポーズを披露。スタッフたちを終始「可愛い～～～！」と悶えさせる撮影となったという。

撮影後のインタビューでは、田村が金村について「物事にすごく真摯に向き合われている方」と評し、金村は田村を「本当に優しい。話していて自然と心を開けるし、悪がない。柔和な人っていいな～」と激褒めする場面も。おっとりと穏やかな田村と、チャキチャキ・サバサバした金村というキャラクターのコントラストも読みどころのひとつだ。

『VOCE』9月号 ©講談社

同誌では、麦わら帽子に黒のワンピースをまとった「ほのみく」や、グレーのタンクトップにホワイトデニムを合わせた双子仕様のサマーコーデなど、スペシャルな写真を多数掲載。カバービューティでは美を保つ秘訣を自撮り写真とともに紹介している。