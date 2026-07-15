梅澤美波、乃木坂46卒業後初のウェディングドレス姿を披露！凛として美しい花嫁姿に | RBB TODAY

梅澤美波がホテルウエディング専門誌『Hotel Wedding』No.61（株式会社主婦と生活社）で、乃木坂46卒業後初のウェディングドレス姿を披露した。

梅澤は、表紙と巻頭特集に登場。「帝国ホテル 東京」で撮影されたというグラビアでは、繊細なレースが美しいスタンドカラーのウェディングドレスを纏った梅澤が、凛とした美しさを見せている。帝国ホテルはホテルウェディングのスタイルを生み出した歴史を持つ、日本を代表するホテルでもあり、歴史と品格を感じさせる空間の中、美しく微笑む梅澤は圧巻。巻頭特集では撮りおろしされた梅澤のドレス姿だけでなく、卒業という大きな節目を迎えた梅澤の現在の心境に迫る、カバーモデルインタビューも収録されている。

『Hotel Wedding』No.61表紙／カバーモデル・梅澤美波さん

『Hotel Wedding』No.61巻頭特集「帝国ホテル 東京」より

紙面では他にも、「ザ・サウザンド京都」、「パレスホテル東京」、「インターコンチネンタルホテル大阪」、「ホテルニューオータニ」といった憧れのホテルの結婚式を美しいビジュアルとともに紹介。ホテルが積み重ねてきた歴史や美意識とともに、そこでしか叶えられない結婚式を見ることができる。

『Hotel Wedding』No.61 特集「ザ・サウザンド京都」より

『Hotel Wedding』No.61 特集「パレスホテル東京」より

『Hotel Wedding』No.61 特集「インターコンチネンタルホテル大阪」より

『Hotel Wedding』No.61 特集「ホテルニューオータニ」より

また、花嫁姿が最高に美しく映える「HOTELフォトジェニックSPOT 大特集」や、親から子へ受け継がれる「ホテル婚ファミリーヒストリー」など様々な特集が掲載されている。創刊20周年の感謝を込めた読者プレゼントもあり、ぜひ誌面を確認してみてほしい。

梅澤美波

【梅澤美波さん Profile】

1999年1月6日生まれ。2016年、乃木坂46の3期生として活動を開始。2023年2月にグループの3代目キャプテンに就任し、メンバーを牽引。2026年5月21日に東京ドームで開催された卒業コンサートをもって乃木坂46を卒業しました。現在はモデル、俳優など幅広い分野で活躍しています。