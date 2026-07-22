ウエストランド井口、鼻と喉のダブル手術で入院を報告 | RBB TODAY

お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之が、2026年7月22日に所属事務所の公式サイトを通じて、入院と手術を行ったことを報告した。

発表によると、井口は「鼻中隔湾曲症」「肥厚性鼻炎」、ならびに「慢性扁桃炎（扁桃周囲膿瘍の既往）」の治療のため、同日に鼻中隔湾曲矯正術、両側下鼻甲介切除術、および両側口蓋扁桃摘出術を受けた。

手術後の状態は安定しているものの、今後は医師の指導のもとで治療と静養を最優先にするとしている。また、発表と同時に井口は自身の公式X（旧Twitter）も更新し、「鼻と喉のダブル手術で、しばらく入院します！！！ ではっ！！」とファンに向けてユーモアを交えつつ報告を行った。以前より、長引く鼻声の原因を調べる中で医師から手術を勧められていた経緯もあり、無事に手術を終えて当面は静養に専念することとなる。

※ウエストランドの井口浩之、自身のXでも入院と手術を行ったことを報告