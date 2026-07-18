里仲菜月のビキニショット＆キュートな笑顔を収録！写真集誌面カットを公開 | RBB TODAY

アイドルグループ「Task have Fun」のメンバー・里仲菜月のデジタル写真集『SPA!デジタル写真集 里仲菜月「魅惑の腰えくぼ」』が好評発売中だ。このほど発売を記念した誌面カットが公開された。

里仲は2003年、茨城県生まれ。2016年に「Task have Fun」のメンバーとしてデビューし、現在は結成10周年を記念したライブツアー「Task have Fun 10th Anniversary Tour きみがいたから」を開催中だ。

提供／週刊 SPA!編集部 撮影／鈴木ゴータ

提供／週刊 SPA!編集部 撮影／鈴木ゴータ

同書は“魅惑の腰えくぼ”というタイトルが名付けられた通り、キュートな笑顔を多数収録したデジタル写真集となっている。表紙では白いチューブトップのビキニ姿で少し照れくさそうにはにかむカットが採用されており、ぷくっとした唇が魅惑的なアクセントとなっている。

さらにヒップを露わにしたドキッとするカットも収録されており、大人な女性としての一面も覗かせる。また、半袖ショートパンツ姿で森林浴を楽しむ無邪気なカットや、タンクトップを手で広げながらバストを披露するアグレッシブなカットも見どころだ。

提供／週刊 SPA!編集部 撮影／鈴木ゴータ

提供／週刊 SPA!編集部 撮影／鈴木ゴータ

今回公開されたカット以外にも、アトリエで過ごすミューズカットなども収録されており、里仲の美しさを楽しめる一冊となっている。