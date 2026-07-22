中川翔子、山田五郎さんを追悼！「五郎さんがいなくなることは、日本にとって本当に大きな損失です」 | RBB TODAY

タレントの中川翔子が22日、公式Xを更新。14日に亡くなった美術評論家で雑誌編集者の山田五郎さんを追悼した。

中川は「山田五郎さんが7月14日に旅立たれました。」と山田さんとの2ショット写真を添えて投稿。「2007年から始まったラジオ、『山田五郎と中川翔子のリミックスZ』、前の番組から数えると、およそ20年。人生の半分を五郎さんと一緒に過ごしてきました。」と長年の共演について振り返った。山田さんは原発不明がんを患っていたが、治療の傍ら仕事も続けており、中川と食事にも行っていたそう。山田さんが亡くなった14日には、中川も病院に駆け付けたが「あと5分、間に合いませんでした。」と、最後のお別れをすることはできなかったと明かしている。中川は「五郎さんがいなくなることは、日本にとって本当に大きな損失です。知識の深さ、好奇心、ユーモア、そしてどんな相手にも分け隔てなく向き合う優しさ。五郎さんのような人は、もう現れないんじゃないかと思います。」と綴り、最後に「五郎さん、大好きです。どうか安らかに眠ってください。」と追悼した。

この投稿にファンからは「しょこたんの気持ちや山田さんとの思い出を話してくれてありがとう。」「おふたりのやりとりが聞けなくなると思うとさびしい限りです。」「山田五郎さんの優しい話し方がもう聞けないなんて、寂しくて本当に残念です。」といったコメントが寄せられている。

※中川翔子が山田五郎さんを追悼する投稿