SKE48野村実代が1st写真集で水着解禁、倉島杏実＆相川暖花が「ウハウハして見てた」 | RBB TODAY

『SKE48 野村実代1st写真集 美しい方程式』（KADOKAWA）の発売記念イベントを開催し報道陣の囲み取材に応じた野村実代。SKE48メンバーの反応についてコメントした。

野村実代【写真：竹内みちまろ】

野村実代【写真：竹内みちまろ】

野村実代【写真：竹内みちまろ】

野村実代【写真：竹内みちまろ】

アイドルになってから10年、水着NGを貫いてきた野村の初の写真集。撮影はタイ・プーケットで行い、大人っぽい雰囲気のカットをはじめ、普段はあまり見せたことのないキュートなカットや水着グラビアにも挑戦している。

野村実代【写真：竹内みちまろ】

（C） KADOKAWA （C）2026 SKE, Inc. PHOTO/下田直樹

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オファーを受けた時の心境を尋ねられると、「びっくりしました」と告げ、「まさかグラビアの経験がない私に写真集のオファーが来るなんて思ってもみなかったので」とその理由を明かした。「お母さんに『写真集の話が来たんだよね』って言ったら、お母さんがすごく喜んでくれて、『絶対出してほしい』と言ってもらえたので、私も『出そう』って決意しました」と母親に背中を押されてオファーを受けたエピソードを振り返った。

「特に注目してほしいポイントは？」との質問には「全ページを自分でセレクトさせていただいたのですが、表情が被らずにいろんな私を楽しんでもらえるようにしたので、いろんな表情の私を見ていただけたら嬉しいなと思います」と声を弾ませた。

（C） KADOKAWA （C）2026 SKE, Inc. PHOTO/下田直樹

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SKE48のメンバーたちの反応が話題にあがると、「特に興奮してたなと思う」メンバーとして、同じ8期生の倉島杏実と先輩メンバーとなる相川暖花の名前を挙げた。2人は「もうウハウハして見てた」そう。「ちっちゃい頃から一緒にいるメンバーなので、大人になった私の姿を見て、その2人は特にびっくりしていました」と実感を込めて言葉にした。

下半期の目標については、SKE48の8期生が10周年を迎えるため、「8期生がもっと中心となってSKEを盛り上げたい」と目を輝かせた。さらに、「私自身も、もっともっと知名度を伸ばしたいなという気持ちがあるので、この写真集をきっかけにもっともっと飛躍していきたいなと思います」「SKEで歌番組にいっぱい出たいなと思っています」と、個人とグループの両方で飛躍したいと語った。