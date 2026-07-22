家族まで標的に…aespa・ニンニン、悪質コメント投稿者を名指しで警告「あなたたちが若いことも知っている」 | RBB TODAY

家族まで標的にされ、アイドル本人が動いた。

ガールズグループaespa（エスパ）のニンニンが、悪質コメント投稿者を自ら名指しし、法的対応を警告した。

【写真】ニンニン、こぼれ落ちそうなボリューム感

7月22日、ニンニンは中国のSNS「Weibo」を通じて、家族に関する悪質な投稿をしたネットユーザーたちに法的対応を予告した。

彼女は「今すぐプロフィール写真を変えてください。他人の家族を冗談のネタにするのは、極めて無礼な行為です」とし、「通報されたり、告訴されたりしたいのなら、そのままそう言ってください」と警告した。

続けて、該当のネットユーザーたちに直接言及したニンニンは、「私のファンと家族を長期的に攻撃してきました。あなたたち2人以外にも、ほかに人がいることも知っていますし、あなたたちが若いことも知っています」と述べた。

また、「若い人たちがインターネットを健全に使ってほしいという思いから話しています」と伝えた。

（写真提供＝OSEN）aespa・ニンニン

そして、「似たような投稿を再び見ることになれば、告訴される準備をしてください」と付け加え、強硬な姿勢を示した。

ニンニンに名指しされたアカウントは、Weiboの運営規定違反により永久停止となったという。また、そのアカウントの運営者は別の経路を通じて、十分な確認をせず虚偽情報を投稿したことについて謝罪文を掲載したと伝えられている。

なお、ニンニンが所属するaespaは、7月24日に日本で初のミニアルバム『KISS N TELL』をリリースする予定だ。

◇ニンニン（NINGNING）プロフィール

2002年10月23日生まれ。中国ハルビン市出身。本名ニン・イーヂュオ。英名ビビアン。高い歌唱力で、aespaのメインボーカルを担当。グループ唯一の中国人メンバーで、2015年には中国のサバイバルオーディションに出演していた。その後、2016年にSMルーキーズの一員として活動を開始。当時公開されたルーキーズメンバーでは、唯一デビューに成功したメンバーでもある。163cm、43kgというモデルも逃げ出すスタイルの持ち主で、趣味は料理という家庭的な一面も。子供の頃の夢は画家。

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