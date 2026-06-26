身長180cm＆バスト90cmの圧巻プロポーション！蔦谷里華が1st写真集『泥中の華』を発売 | RBB TODAY

身長180cmで圧巻のプロポーションを持つ気鋭俳優・蔦谷里華が1st写真集『泥中の華』（玄光社）を8月19日発売する。あわせてHMV&BOOKS SHIBUYAにて先行お渡し会の開催も決定した。

蔦谷は2024年より俳優・モデルとしての活動を本格化。同年発売の『ヤングキング』で巻頭グラビアを飾り、MVへの出演など活動の場を着実に広げてきた。2025年には映像クリエイター集団「こねこフィルム」第2回レギュラー出演者オーディションに合格し、現在多数の作品に出演中だ。

撮影：松岡一哲

撮影：松岡一哲

同作のロケ地は沖縄。「自然や緑のあるところが好き」と語る蔦谷が、森や海などの自然豊かなエリアや沖縄の文化が根づく街中など、さまざまなシチュエーションで撮影を敢行。身長180cm＆バスト90cmという圧倒的なプロポーションを誇る彼女が水着やリゾート感たっぷりのルック、エッジの効いたY2Kファッション、セクシーで艶やかなランジェリー姿に挑戦している。

撮影：松岡一哲

撮影：松岡一哲

「日常と非日常」「都会と自然」「素顔と表現者としての佇まい」という蔦谷の二面性を、ドラマチックに切り取った一冊に仕上がっている。

蔦谷本人は同書について「この写真集には、今の私のすべてを詰め込みました。迷いや焦り、希望や覚悟。泥の中でも華は咲けると信じて進んできた、今の私の記録です。まだ何者でもない私ですが、いつかこの一冊を見返した時に『ここが始まりだった』と思えるような作品になればいいなと思いながら作りました」とコメントしている。